Тищенко запропонував новорічний корпоратив для "слуг народу" – листування з чату (відео)

Микола Тищенко обрав "слугам" ресторан на Новий рік. Колаж "Сьогодні"

До Нового року залишилося лише два тижні і "слуги народу" вже задумалися про святковий корпоратив. Нардеп Микола Тищенко під час пленарного засідання вирішив запропонувати колегам свій варіант. Про це пишуть Новини.LIVE.

Листування Тищенка у внутрішньому чаті фракції потрапило на відео, де він запропонував колегам відсвяткувати корпоратив у заміському ресторані Harvest, що знаходиться на Обухівському шосе в Козині.

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Журналісти дізнались, що це місце не з дешевих. Наприклад, пляшечка найдешевшого шампанського у цьому ресторані коштує 2650 гривень, гарячі закуски від 220 до 990 гривень.

Бургер із мармурової яловичини з трюфелем коштуватиме депутатам "всього" 790 грн, а камчатський краб 450 грн за 100 грам. За стейк Рібай Австралія у золоті доведеться віддати 1690 гривень за 100 грам.

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Нагадаємо, у 2019 році "слуги" відсвяткували новорічний корпоратив КВЦ "Парковий". Тоді там були президент Володимир Зеленський, перший помічник президента Сергій Шефір, а розважали гостей відомі співачки.

А як справи у Тищенка?