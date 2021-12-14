Тищенко запропонував новорічний корпоратив для "слуг народу" – листування з чату (відео)

Микола Тищенко обрав "слугам" ресторан на Новий рік. Колаж "Сьогодні"
До Нового року залишилося лише два тижні і "слуги народу" вже задумалися про святковий корпоратив. Нардеп Микола Тищенко під час пленарного засідання вирішив запропонувати колегам свій варіант. Про це пишуть Новини.LIVE.
Листування Тищенка у внутрішньому чаті фракції потрапило на відео, де він запропонував колегам відсвяткувати корпоратив у заміському ресторані Harvest, що знаходиться на Обухівському шосе в Козині.
Журналісти дізнались, що це місце не з дешевих. Наприклад, пляшечка найдешевшого шампанського у цьому ресторані коштує 2650 гривень, гарячі закуски від 220 до 990 гривень.
Бургер із мармурової яловичини з трюфелем коштуватиме депутатам "всього" 790 грн, а камчатський краб 450 грн за 100 грам. За стейк Рібай Австралія у золоті доведеться віддати 1690 гривень за 100 грам.
Нагадаємо, у 2019 році "слуги" відсвяткували новорічний корпоратив КВЦ "Парковий". Тоді там були президент Володимир Зеленський, перший помічник президента Сергій Шефір, а розважали гостей відомі співачки.
А як справи у Тищенка?
- Нещодавно у нардепа запідозрили підробку COVID-сертифікату. Раніше нардеп відмовлявся демонструвати документ про вакцинацію журналістам, а потім показав його у "Дії", але там помітили дива.
- Після цього Тищенко вже опублікував QR-код свого сертифікату і навіть погрожував ЗМІ судом, якщо перед ним не вибачаться.
- Раніше Тищенко відзначився ще одним скандалом. Святкував день народження дружини у ресторані, порушуючи карантин.