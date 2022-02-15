The Sun: названо дату та час першого ракетного удару Росії по Україні

Західні ЗМІ прогнозують напад / Колаж "Сьогодні"

Британське видання The Sun з посиланням на розвідку США повідомляє, що Росія має намір вторгнутися до України завтра, 16 лютого о 02.00 за київським часом. Почнеться напад із масованого ракетного удару за участю 200 000 військовослужбовців. Видання підготувало мапу можливого нападу.

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Ця публікація з'явилася на тлі ранкової заяви представника Міноборони РФ, що Південний та Західний військові округи розпочали повернення своїх формувань у місця дислокації після навчань, що проводяться неподалік кордонів України.

Що відомо

The Sun повідомляє, що, за даними розвідка США, найімовірнішим часом для наказу Путіна є 3 години ночі (2 години ночі за київським часом). У Пентагоні вважають, що насамперед шквальним вогнем з повітря будуть піддані військові та урядові центри управління та контролю Києва. Лише після цього російські танки перейдуть кордон.

Західні розвідники повідомляють, що після військових навчань російське командування відводить лише близько 10 000 військовослужбовців із заходу та півдня. Проте неподалік нашого кордону нині сконцентровано близько 130 000 військовослужбовців РФ і близько 40 000 пропутинських сил на півночі — в Білорусі. Ще 30 тисяч проросійських бойовиків перебувають у захопленій частині Донбасу.

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Напад з повітря та моря

Аналогічне повідомлення розмістив британський таблоїд The Mirror.

"За даними американських спецслужб, керівництво Кремля віддасть наказ про напад на Україну завтра о 3-й ночі за місцевим часом. Вони можуть завдати ударів з повітря по київських військових та урядових центрах управління до того, як танки перейдуть кордон. Водночас, російські десантні кораблі можуть штурмувати південне узбережжя України", – стверджує видання.

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