Телеканал "Рада" оновився. Там звинувачують опозицію, витрачають 300 млн із бюджету та обіцяють нові ток-шоу

Олександр Корнієнко: "Телеканал "Рада" має чесно конкурувати з іншими мовниками". Фото: колаж "Сьогодні"

Парламентський телеканал "Рада" отримав з держбюджету 320 мільйонів гривень для зміни формату. Тепер, крім трансляції однотипних пленарних засідань, в ефірі будуть гострі політичні ток-шоу та аналітичні програми з відомими ведучими. Але ще до запуску канал зіштовхнувся із хвилею хейту.

Новий формат

15 грудня державний телеканал "Рада" вийшов в ефір, змінивши формат мовлення з парламентського на інформаційний. За словами директора телеканалу Вадима Перенчука, у "Ради" з'явилася нова сучасна студія в кулуарах парламенту, а також додаткова – в Кабміні.

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"Повноцінно заробимо десь за місяць. Все, що прописано в законі, залишиться – сесії та всі речі будуть. Тепер студії будуть більш масштабними, плануємо, що з них виходитиме найкраща технологічна картинка", – розповів Перенчук виданню Українська правда.

За його словами, модернізоване мовлення у форматі HD стартує в режимі телемарафону, а політичні ток-шоу запустять в ефір трохи згодом.

Вадим Перенчук: "Повноцінно запроцюємо десь за місяць" / Фото: Facebook

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Хто працюватиме на оновленому каналі

14 грудня у Мережі опублікували проморолик оновленого телеканалу. Судячи з відео, у тому числі там працюватимуть:

Колишній ведучий ZIK Назар Довгий;

ексведучі "112 Україна" Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька;

екс ведучий каналу Live Максим Зборовський;

ведучі телеканалу "Рада" Лариса Богданова та Наталія Андрощук;

блогер, ексведучий "1+1" Сергій Іванов.

Також у проморолику можна побачити політтехнолога Володимира Петрова, який був підозрюваним в організації секс-скандалу про нібито домагання з боку поліцейського Олександра Варченка. Дружина Варченка Ольга на той момент працювала першим заступником голови Державного бюро розслідувань. Скандал пов'язували із тиском на керівництво ДБР.

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Володимир Петров був підозрюваним в організації секс-скандалу про нібито домагання з боку поліцейського Олександра Варченка. Фото: скріншот

Саме промо схоже на виправдання у відповідь на звинувачення у роботі на владу. Відеоролик починається із тверджень, що "опозиція влаштувала істерику" через оновлену "Раду". Водночас закадровий голос стверджує, що канал не "працюватиме на владу", а залишається державним.

Цікаво, що 15 грудня на сторінці у Facebook телеканалу "Рада" вийшла заява, що телеканал не має жодного стосунку до проморолика.

"Ми не несемо відповідальності за його наповнення та зміст. Наші співробітники не проводили і не погоджували цей ролик. Це відео не виходитиме в ефірі телеканалу. Нас не фінансує ні влада, ні опозиція. Ми працюємо завдяки і на користь громадян України", – йдеться у повідомленні.

Як пояснив Вадим Перенчук журналістам, проморолик був робочим варіантом, який із ним ніхто не погоджував. Водночас деякі інтернет-ресурси повідомляють, що головна причина появи заяви – бунт колективу. Журналісти обурилися закадровим текстом у ролику, який із ними не був узгоджений.

За нашою інформацією з кількох анонімних джерел, структура оновленої "Ради" буде схожа на інші приватні медіахолдинги в Україні: контент для держави вироблятимуть приватні продакшени, одержуючи за це гроші з бюджету.

У ЗМІ пишуть, перезапуском каналу "Рада" займається продюсер Олексій Семенов, що запускав раніше канали "112 Україна", NewsOne, "Прямий" та Kyiv.Live". Він є креативним директором "Ради". Шеф-редактор – колишня головна редакторка телеканалу "Київ" та ексредакторка "112-Україна" Наталія Яструбенко.

А от курирувати продакшн, за непідтвердженою офіційною інформацією, буде заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

За даними ЗМІ, перезапуск каналу "Рада" займається продюсер Олексій Семенов. Фото: novomediaforum.org

Концепція каналу

За словами Вадима Перенчука, удосконалення каналу пов'язане із "політичною волею керівництва країни". Про те, що переформатування відбувається спеціально під команду влади, свідчить і рекламне відео.

Той самий закадровий голос пояснює, що журналісти "Ради" відрізняються від інших колег, бо працюватимуть "на інтереси України". Виходить, фактично решту всіх колег, які працюють в інших медіа, звинуватили в роботі проти держави? У ролику, на жаль, не уточнили.

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що парламент не впливатиме на редакційну політику, а депутати братимуть участь у програмах телеканалу пропорційно від усіх фракцій.

"Тому, наприклад, у студію в Кабміні може точно потрапити опозиційний політик, а якщо діалог із ним вестиме хтось із членів уряду, то така дискусія стане цікавішою" – сказав віцеспікер.

На його думку, канал має стати привабливішим для глядачів.

"Якщо інші телеканали показують шоу та залучають глядача різними інтертейнмент- та медійними технологіями, чому канал "Рада" має залишатися у стилі 2001 року? Давайте він теж буде у стилі 2021 року, і тоді чесно конкуруватиме з іншими мовниками", – наголосив Корнієнко.

Олександр Корнієнко: "Парламент не впливатиме на редакційну політику" / Фото: Верховная Рада

Скільки коштувало оновлення "Ради" держбюджету

За словами Вадима Перенчука, фінансування каналу збільшили уп'ятеро.

"Якщо у нас завжди був бюджет приблизно 60 мільйонів гривень, то 2022 року він збільшився на 320 мільйонів. Усього на канал "Рада" та газету "Голос України" у 2022-му виділили 407 млн гривень", – сказав він.

Ознаки корупції

Політичний експерт медіааналітик Олександр Піддубний зазначає, що на переформатування каналу було виділено державні гроші наприкінці року, коли у бюджеті залишалися невитрачені кошти.

"Ми бачимо витрачання бюджетних грошей, зумовлених політичною зацікавленістю влади", – каже "Сьогодні" Піддубний.

Політтехнолог Сергій Гайдай вважає, що у виділенні майже 11 мільйонів доларів на телеканал "Рада" можна виявити ознаки корупції.

"Це дуже схоже на зловживання службовим становищем усупереч законним інтересам суспільства з метою отримання власної вигоди", – каже Гайдай.

Сергій Гайдай: "Це схоже на зловживання службовим становищем" / Фото: Facebook

Про це ж сьогодні говорить політолог Вадим Карасьов.

"Держбюджет працюватиме на одну політичну силу. Стане рупором монобільшості", – упевнений експерт.

Вадим Карасьов: "Телеканал "Рада" стане рупором монобільшості" / Фото: Facebook

Чи потрібний оновлений телеканал глядачеві

Сергій Гайдай упевнений, що українському глядачеві достатньо одного державного каналу UA: Перший (УТ-1).

"Для того, щоб забезпечити діалог між владою та населенням країни, одного каналу більш ніж достатньо. Інші можна продати в приватні руки. Під час кризи необхідно мінімізувати витрати держави, а не виділяти мільйони для власного піару", – каже Гайдай.

Навіщо переформатували "Раду"

Олександр Піддубний вважає, що сьогодні телеканал "Рада" за своїм походженням не може не контролювати владу.

"Рада" – зручний інформмайданчик для "Слуги народу", чиї депутати неохоче ходять на ефіри інших каналів, де їм ставлять гострі запитання. Тут же для них буде створено "теплу інформаційну ванну" і нардепи позитивно себе позиціонуватимуть і доноситимуть до суспільства лише те, що необхідно "Слузі народу" та Офісу президента", – каже Піддубний.

Олександр Піддубний: "Для "слуг народу" буде створено "теплу інформаційну ванну". Фото: ukrinform

Непереконливо також звучить і обіцянка Корнієнка щодо рівного доступу до телеканалу всіх політичних фракцій парламенту.

"Моноредакційна політика не допустить рівності в ефірі влади з опозицією. Тим більше, коли команда Зеленського готується до наступних парламентських та президентських виборів", – каже Карасьов.

"Рейдерське захоплення" та політтехнології

Медіаексперт Отар Довженко вважає, що монобільшість провела своєрідне "рейдерське захоплення" телеканалу, який висвітлює роботу всього парламенту.

"Тепер телеканал висвітлюватиме роботу "Слуги народу", Кабміну та Офісу президента. Але це не просто піар влади. Зважаючи на те, що на телеканалі з'явилися політтехнологи Петров та Іванов, "Рада" перетвориться на інструмент боротьби з опозицією", – каже нам Довженко.

Отар Довженко: "Монобільшість провела "рейдерське захоплення" телеканалу". Фото: ukrinfоrm

PR за гроші платників податків

Зазначимо, що нещодавно в Україні було створено ще один державний телеканал "Дом", на який із бюджету цього року було виділено близько 300 млн гривень.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що державний телеканал "Дом" витратить на ток-шоу Андрія Пальчевського 12 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше на телеканал "Україна" вийшов спеціальний репортаж-розслідування – "Слідами президентської медіаімперії". У ньому журналісти розбиралися у питанні: "Чи правда, що Гарант Конституції вибудовує підконтрольний медійний холдинг?" і "У скільки він обходиться простим українцям?".