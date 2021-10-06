Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Влада Події

Талібан вже в Таджикистані: бойовики погрожують влаштувати різанину всередині країни

6 жовтня, 23:24
На території Таджикистану відбувається вербування бойовиків до лав "Талібану"

На кордоні з Таджикистаном стоять "таджицькі таліби" / Колаж "Сьогодні"

Таджикистан отримав попередження від представників ісламістського руху "Талібан", що він є наступною їх метою. Це стало відомо із заяви Таджицького підрозділу "Талібану", яка була розміщена в Телеграмі з посиланням на ресурси бойовиків.

Читайте також:

Реклама

"Глава таджицьких талібів угруповання "Джамаат Ансаруллах" Махді Арсалан заявив, що готовий до вторгнення в Таджикистан. Сам Махді є главою кількох територій Афганістану, які якраз межують з Дарвозським районом і районом Шамсіддінов Шохін Таджикистану", - зазначено в публікації.

Раніше заступник губернатора північно-східної провінції Бадашхан мулла Нісар Ахмад Ахмаді розповів, що ісламісти створили спеціальний батальйон терористів-смертників, яких збираються перекинути на кордон.

Читайте також:

Реклама

Ситуація на кордоні

  • Рух "Талібан" контролює близько двох третин кордону Афганістану з Таджикистаном.
  • В "Талібан" є цілий підрозділ так званих "таджицьких талібів", які насправді є бойовики забороненого в Таджикистані угруповання "Ансоруллах".
  • Як повідомляє "Радіо Свобода", охорона афганських прикордонних застав на кордоні з Таджикистаном покладена саме на "Ансоруллах".
  • Джерела радіостанції повідомили, що Махді Арсалан – це псевдонім Мухаммада Шаріпова, уродженця Нурабадского району на сході Таджикистану.
  • За даними розвідки, на території Таджикистану відбувається вербування бойовиків до лав "Талібану".

Реклама