Талібан вже в Таджикистані: бойовики погрожують влаштувати різанину всередині країни

На кордоні з Таджикистаном стоять "таджицькі таліби" / Колаж "Сьогодні"
Таджикистан отримав попередження від представників ісламістського руху "Талібан", що він є наступною їх метою. Це стало відомо із заяви Таджицького підрозділу "Талібану", яка була розміщена в Телеграмі з посиланням на ресурси бойовиків.
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"Глава таджицьких талібів угруповання "Джамаат Ансаруллах" Махді Арсалан заявив, що готовий до вторгнення в Таджикистан. Сам Махді є главою кількох територій Афганістану, які якраз межують з Дарвозським районом і районом Шамсіддінов Шохін Таджикистану", - зазначено в публікації.
Раніше заступник губернатора північно-східної провінції Бадашхан мулла Нісар Ахмад Ахмаді розповів, що ісламісти створили спеціальний батальйон терористів-смертників, яких збираються перекинути на кордон.
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Ситуація на кордоні
- Рух "Талібан" контролює близько двох третин кордону Афганістану з Таджикистаном.
- В "Талібан" є цілий підрозділ так званих "таджицьких талібів", які насправді є бойовики забороненого в Таджикистані угруповання "Ансоруллах".
- Як повідомляє "Радіо Свобода", охорона афганських прикордонних застав на кордоні з Таджикистаном покладена саме на "Ансоруллах".
- Джерела радіостанції повідомили, що Махді Арсалан – це псевдонім Мухаммада Шаріпова, уродженця Нурабадского району на сході Таджикистану.
- За даними розвідки, на території Таджикистану відбувається вербування бойовиків до лав "Талібану".