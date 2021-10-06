Талібан вже в Таджикистані: бойовики погрожують влаштувати різанину всередині країни

На кордоні з Таджикистаном стоять "таджицькі таліби" / Колаж "Сьогодні"

Таджикистан отримав попередження від представників ісламістського руху "Талібан", що він є наступною їх метою. Це стало відомо із заяви Таджицького підрозділу "Талібану", яка була розміщена в Телеграмі з посиланням на ресурси бойовиків.

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"Глава таджицьких талібів угруповання "Джамаат Ансаруллах" Махді Арсалан заявив, що готовий до вторгнення в Таджикистан. Сам Махді є главою кількох територій Афганістану, які якраз межують з Дарвозським районом і районом Шамсіддінов Шохін Таджикистану", - зазначено в публікації.

Раніше заступник губернатора північно-східної провінції Бадашхан мулла Нісар Ахмад Ахмаді розповів, що ісламісти створили спеціальний батальйон терористів-смертників, яких збираються перекинути на кордон.

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Ситуація на кордоні