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Талибан уже в Таджикистане: боевики угрожают устроить резню внутри страны

6 октября, 23:24
На территории Таджикистана происходит вербовка боевиков в ряды "Талибана"

На границе с Таджикистаном стоят "таджикские талибы" / Коллаж "Сегодня"

Таджикистан получил предупреждение от представителей исламистского движения "Талибан", что он является следующей их целью. Это стало известно из заявления Таджикского подразделения "Талибана", размещенного в Телеграме со ссылкой на ресурсы боевиков.

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"Глава таджикских талибов группировки "Джамаат Ансаруллах" Махди Арсалан заявил, что готов к вторжению в Таджикистан. Сам Махди является главой нескольких территорий Афганистана, как раз граничащих с Дарвозским районом и районом Шамсиддин Шохин Таджикистана", — указано в публикации.

Ранее заместитель губернатора северо-восточной провинции Бадашхан мулла Нисар Ахмад Ахмади рассказал, что исламисты создали специальный батальон террористов-смертников, который собираются перебросить на границы страны.

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Ситуация на границе

  • Движение "Талибан" контролирует около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном.
  • В "Талибане" есть целое подразделение так называемых "таджикских талибов", которые на самом деле являются боевики запрещенной в Таджикистане группировки "Ансоруллах".
  • Как сообщает "Радио Свобода", охрана афганских погранзастав на границе с Таджикистаном возложена именно на "Ансоруллах".
  • Источники журналистов сообщили, что Махди Арсалан – это псевдоним Мухаммада Шарипова, уроженца села Шербегиён сельского джамаата Сафедчашма Нурабадского района на востоке Таджикистана.
  • По данным разведки, на территории Таджикистана происходит вербовка боевиков в ряды "Талибана".

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