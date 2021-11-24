Таксі на вертольоті ДСНС та банкет на держдачі: як Єрмак святкував день народження (відео)

Журналісти простежили, як між резиденцією у Карпатах та Києвом літали гелікоптери держслужб / Колаж "Сьогодні"

На піку скандалу з проваленою спецоперацією з арешту десятків військових злочинців із російської ПВК "Вагнер" голова Офісу президента Андрій Єрмак відсвяткував свій день народження в державній резиденції Синьогора в Івано-Франківській області, ймовірно, в компанії президента України Володимира Зеленського. Гостей на урочистість доставляли гелікоптерами Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Про це йдеться у журналістському розслідуванні видання "Українська правда" .

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Ювілей

"Президент Володимир Зеленський та керівник його Офісу Андрій Єрмак у п'ятницю (19 листопада – Ред.) вдень залишили Банкову ще до кінця робочого дня та полетіли до Карпат у держрезиденцію президента Синьогора, де у неділю (21 листопада – Ред.) Андрій Єрмак мав святкувати ювілей – 50 років", – сказано у розслідуванні.

Державна резиденція Синегора в Івано-Франківській області

Журналісти з'ясували, що 19 листопада до Івано-Франківська прилетів чартерний борт, який, як мовиться в розслідуванні, "має відношення до групи Приват Ігоря Коломойського", і майже одразу повернувся до Києва.

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Хто був на борту, лишилося загадкою. Однак цей борт був єдиним із Києва цього дня. За годину до його зльоту співробітникам аеропорту нібито заборонили наближатися до нього. За даними "Української правди", там міг перебувати співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч із сім'єю.

Відомо, що 21 листопада, у День свободи та гідності, Зеленський та Єрмак прибули на Інститутську, аби вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні. Перед цим, за даними "Української правди", вертоліт ДСНС о 5 ранку 21 листопада прилетів до Івано-Франківська, о 7 ранку він вилетів у напрямку до Києва, де близько 10 ранку Зеленський та Єрмак були на Інститутській.

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О 13:00, із навчального центру ДСНС у Козині під Києвом цей же вертоліт ДСНС вилетів і за дві години сів в Івано-Франківську.

Протягом години після приземлення гелікоптера журналісти помітили кортеж на "номерах прикриття" на в'їзді до резиденції Синьогора.

Розвезення по домах

Журналісти також заявили, що бачили, як гелікоптер ДСНС із 14 гостями залишає державну резиденцію 22 листопада і "прямує у бік Києва". На борту нібито перебували заступник голови ОП Олег Татаров та міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Вертоліт ДСНС сів в аеропорту Бориспіль близько 16:00.

Незабаром після першого з резиденції вилетів другий вертоліт, який, ймовірно, належить ЗСУ або Нацгвардії. На його борту також були гості. Останнім із Івано-Франківська поїхав Тимур Міндіч із родиною.

Реакція

У своєму коментарі Офіс президента повідомив, що "не було жодного 4-денного святкування з феєрверками, концертами, макетами венеційської архітектури, масовкою гостей та іншими принадами, які ще можна додумати для більшої ефектності".

"Друге: не було використання державних чи приватних літаків жодних осіб, пов'язаних з будь-якими бізнесменами. Гвинтокрилами ДСНС гостей чи взагалі сторонніх осіб не перевозили, тим більше з розважальною метою. Третє: у п'ятницю Президент працював у Києві – на Банковій. Ввечері того дня відбув до резиденції в Гуті. У неділю Глава держави був у Києві на відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції Гідності. У понеділок він також перебував на робочому місці", – сказано в офіційному коментарі Банкової.

Свій коментар надав прес-секретар президента Сергій Нікіфоров. За його словами, він не знає, чи був Зеленській на святі у Єрмака.

Скандал із "вагнерівцями"