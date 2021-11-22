"Не вистачає розуму": Разумков запропонував, як покінчити з "вагнергейтом"

Дмитро Разумков вважає, що порушення законів було і необхідне розслідування

Разумков вважає, що Офіс президента потрібно перевірити на детекторі брехні / Колаж "Сьогодні"

Скандал з "вагнерівцями" продемонстрував, що в Офісі президента (ОП) зруйновані вертикалі влади, що там не знають, як правильно вийти зі скандалу і, що дії голови Офісу мають ознаки злочину.

Про це розповів колишній голова Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков в ефірі програми "Черговий по країні" на телеканалі "Україна 24" .

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Вертикаль влади порушена

" Все це демонструє, як зруйновано вертикалі влади. Правильно кажуть, що не керівник Офісу президента має віддавати такі накази. Однак, на жаль, це вже стало практикою. Дійсно, це схоже на злочин і на перевищення службових повноважень, але я зараз говорю не про Бурбу. Сьогодні хотілося б почути, зокрема, від керівника Офісу президента, чи була така розмова, чи передавав він такі доручення, чи отримував він їх від президента. А вже після цього далі розбиратися", – заявив Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24".

Порада

Колишній голова парламенту висловив подив, що цього не було досі зроблено. Також він запропонував свій варіант, як Офісу вийти зі складної ситуації.

Мені дивно, що цього не було досі зроблено. Мені дивно, що в Офісі президента не вистачає розуму, щоб зрозуміти, що і як треба зробити... Перше – дійсно, всіх потрібно відсторонити, зокрема і керівника Офісу. Всіх перевірити, як і пропонувалося, на детекторі брехні, щоб зрозуміти, чи був витік, чи це недбальство, чи це зрада. Якщо це було зроблено, щоб зірвати цю операцію, то це не лише помилка, за яку треба також відповідати", – зазначив Разумков на телеканалі "Україна 24".

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За словами Разумкова важливо, незважаючи на те, чи це була помилка і недбалість, чи це злочин, потрібно, щоб люди несли відповідальність за те, що сталося.

Ситуація