То справи немає? У СБУ розкрили правду про "підозру" нардепу Шевченку

СБУ заперечила слова нардепа. Колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України не відкривала жодного кримінального провадження стосовно народного депутата Євгенія Шевченка.

Про це повідомив LB.ua речник СБУ Артем Дехтяренко.

Реклама

Напередодні депутат стверджував, що проти нього порушили справу за ст. 111 КК України "Державна зрада".

"Згідно зі ст. 482-2 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування стосовно народного депутата може розпочати лише генеральний прокурор або особа, яка виконує його обов'язки", – заявив Дехтяренко.

Нардеп Євгеній Шевченко