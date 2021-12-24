Так дела нет? В СБУ раскрыли правду о "подозрении" нардепу Шевченко

СБУ опровергла слова нардепа. Коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины не открывала ни одного уголовного производства в отношении народного депутата Евгения Шевченко.

Об этом сообщил LB.ua спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Накануне депутат утверждал, что на него завели дело по ст. 111 УК Украины "Государственная измена".

"Согласно ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата может начать только генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности", – заявил Дехтяренко.

Нардеп Евгений Шевченко