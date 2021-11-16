Свобода за 45 тисяч гривень. Суд виніс рішення щодо Тупицького

Для Тупицького встановили залог. Фото: колаж "Сьогодні"
Подільський районний суд Києва обрав запобіжний захід відстороненому голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому. Йому призначили заставу у розмірі 45 тисяч гривень.
Про це повідомляють Українські новини.
Відомо, що в понеділок, 15 листопада, суд провів підготовче засідання щодо обвинувального акта стосовно Тупицького у підкупі свідка та надання свідомо неправдивих свідчень.
Для Тупицького обрали запобіжний захід у вигляді застави, також його зобов'язали утриматися від спілкування з низкою свідків у справі. При цьому суд відмовив слідству у покладенні низки обов'язків, зокрема, у забороні відвідувати будівлю КС, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.
Розгляд справи було призначено на 1 грудня.
Що відомо про справу Тупицького
- Ексголову КСУ Тупицького звинувачують за ч.2 ст. 384 та ст. 386 КК України. За версією слідства, Тупицький намагався підкупити свідка у справі Зуївського енергомеханічного заводу – Владислава Дрегера. Сам Тупицький стверджує, що не має до цього жодного стосунку.
- Також повідомлялося, що Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно Тупицького та головного бухгалтера КСУ Осницької за фактом втручання у роботу автоматизованої системи.
- Президент наприкінці минулого року усунув Тупицького від виконання обов'язків голови КСУ, а у березні позбавив його статусу судді указом президента. Однак Тупицький заперечив це рішення у Верховному суді. Суд вже ухвалив рішення на його користь. Але його заперечує Офіс президента.