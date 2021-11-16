Свобода за 45 тысяч гривен. Суд вынес решение по Тупицкому

Для Тупицкого установили залог. Фото: коллаж "Сегодня"
Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения отстраненному председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому. Ему назначили залог в размере 45 тысяч гривен.
Об этом сообщают Украинские новости.
Известно, что в понедельник, 15 ноября, суд провел подготовительное заседание по обвинительному акту в отношении Тупицкого в подкупе свидетеля и даче заведомо неправдивых показаний.
Для Тупицкого избрали меру пресечения в виде залога, также его обязали воздержаться от общения с рядом свидетелей по делу. При этом, суд отказал следствию в возложении ряда обязанностей, в частности, в запрете посещать здание КС, сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет.
Рассмотрение дела по существу было назначено на 1 декабря.
Что известно о деле Тупицкого
- Экс-главу КСУ Тупицкого обвиняют по ч.2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины. По версии следствия, Тупицкий пытался подкупить свидетеля по делу о Зуевском энергомеханическом заводе – Владислава Дрегера. Сам Тупицкий утверждает, что не имеет к этому никакого отношения.
- Также сообщалось, что Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Тупицкого и главного бухгалтера КСУ Осницкой по факту вмешательства в работу автоматизированной системы.
- Президент в конце прошлого года отстранил Тупицкого от выполнения обязанностей главы КСУ, а в марте лишил его статуса судьи указом президента. Однако Тупицкий оспорил это решение в Верховном суде. Суд уже вынес решение в его пользу. Но его оспаривает Офис президента.