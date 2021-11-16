Свобода за 45 тысяч гривен. Суд вынес решение по Тупицкому

Для Тупицкого установили залог. Фото: коллаж "Сегодня"

Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения отстраненному председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому. Ему назначили залог в размере 45 тысяч гривен.

Об этом сообщают Украинские новости.

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Известно, что в понедельник, 15 ноября, суд провел подготовительное заседание по обвинительному акту в отношении Тупицкого в подкупе свидетеля и даче заведомо неправдивых показаний.

Для Тупицкого избрали меру пресечения в виде залога, также его обязали воздержаться от общения с рядом свидетелей по делу. При этом, суд отказал следствию в возложении ряда обязанностей, в частности, в запрете посещать здание КС, сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет.

Рассмотрение дела по существу было назначено на 1 декабря.

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Что известно о деле Тупицкого