Судна РФ більше не зможуть потрапити у внутрішні води України – що сталося

Кораблям під прапором держави-агресора заборонено перевозити пасажирів та вантажі у міжнародних рейсах між річковими портами / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні з 1 січня набуває чинності закон "Про внутрішній водний транспорт". Закон опубліковано на сайті Верховної Ради.
У внутрішні води України не зможуть потрапити
- судна, що плавають під прапором держави-агресора;
- судна, що належать громадянам держави-агресора або суб'єктам господарювання, зареєстрованим на території держави-агресора, або фізичним та юридичним особам, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції".
Згідно із законом, кораблям під прапором держави-агресора заборонено перевозити пасажирів та вантажі у міжнародних рейсах між річковими портами. Також забороняється реєстрація у Державному судновому реєстрі України плавзасобів росіян.
Цю ж заборону запроваджено стосовно каботажних вантажних рейсів у внутрішніх водах України.
Крім того, у законі закріплені норми щодо затонулого майна, а також про відповідальність судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт.
Загроза вторгнення в Україну
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- 6 грудня міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що спільна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність у прикордонному регіоні.
- Водночас, колишній заступник генерального секретаря НАТО американський дипломат Александер Вершбоу заявляв, що Росія не нападатиме на Україну, оскільки не зможе це зараз здійснити , війська поблизу українського кордону – це лише тиск на Київ та перевірка готовності НАТО. Але замість масштабного вторгнення президент РФ Володимир Путін може запровадити війська на Донбас під виглядом "миротворців".