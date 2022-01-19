Прихильники Порошенка "маршем перемоги" рушили під Офіс Зеленського (відео)

Прихильники п'ятого президента Петра Порошенка після того, як Печерський райсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, вирушили на вулицю Банкову до Офісу президента України. Ходу до ВП очолили соратники Порошенка – народні депутати від "Європейської солідарності".

Під Печерським судом Києва зібралося кілька тисяч людей. Після того, як вийшов Порошенко та виступив на мітингу, вони почали формувати колону для походу на Банкову.

Реклама

Після виступу Порошенка комусь у натовпі стало погано – прихопило серце. Про це оголосили у гучномовець організатори ходи.

Потім розпочався "парад перемоги" прихильників Порошенка. Колону на Банкову очолили депутати від "ЄС". Сам Порошенко після того, як виголосив промову, сів у броньований "Мерседес" і поїхав.

Реклама

Поки прихильники Порошенка йшли на Банкову, там уже вишикувався кордон із правоохоронців. Поліція пропустила прихильників Порошенка до будівлі ОП. Їхні речі ніхто не оглядав, хоча останніми місяцями правила щодо огляду речей дотримувалися жорстко.

Справа Порошенка