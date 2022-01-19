Сторонники Порошенко "маршем победы" двинулись под Офис Зеленского (видео)

Сторонники пятого президента Петра Порошенко после того, как Печерский райсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства, отправились на улицу Банковую к Офису президента Украины.
Шествие к ОП возглавили сторонники Порошенко – народные депутаты от "Европейской солидарности".
Как сообщает телеграм-канал "Политика страны", Петр Порошенко, выступая перед сторонниками у здания Печерского суда, заявил, что "наступило время прихлопнуть крышку рояля" – намекая на известный номер Зеленского "Игра на рояле без рук".
Под Печерским судом Киева собрались несколько тысяч человек. После того, как вышел Порошенко и выступил на митинге, они начали формировать колонну для похода на Банковую.
После выступления Порошенко кому-то в толпе стало плохо – прихватило сердце. Об этом объявили в громкоговоритель организаторы шествия.
Затем начался "парад победы" сторонников Порошенко. Колонну на Банковую возглавили депутаты от "ЕС". Сам Порошенко, после того как произнес речь, сел в бронированный "Мерседес" и уехал.
Пока сторонники Порошенко шли на Банковую, там уже выстроился кордон из правоохранителей. Полиция пропустила сторонников Порошенко к зданию ОП. Их вещи никто не досматривал, хотя в последние месяцы правило по досмотру вещей соблюдалось жестко.
Дело Порошенко
- Напомним, Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
- Печерский райсуд Киева 19 января избрал меру пресечения лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. Однако имущество политика арестовали.
- Прокуратура просила суд избрать Петру Порошенко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В качестве альтернативы аресту прокуроры просили суд назначить Порошенко залог в размере один миллиард гривен.
- Под Печерским судом были зафиксированы столкновения между правоохранителями и сторонниками пятого президента. В ход пошли газовые баллончики.