"Стамбульський формат": навіщо Ердогану посередництво по Донбасу та чи погодиться Путін на переговори у Туреччині

Пропозиція Ердогана може сприяти зустрічі Зеленського та Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 3 лютого, у Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана . Після переговорів, які тривали понад три години, український лідер зазначив, що "безпека та мир були основною темою зустрічі". Про що домовилися глави держав і на що варто чекати Україні?

Що сказав Ердоган

Президент Туреччини зазначив, що його країна готова стати майданчиком для проведення саміту президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна для врегулювання ситуації на Донбасі у рамках Мінських угод.

Реклама

" Туреччина готова робити все, щоб закінчилася криза у відносинах двох країн. На сьогоднішніх переговорах я ще раз сказав, що ми із задоволенням приймемо в Туреччині саміт на рівні лідерів чи переговори на технічному рівні. Оскільки Туреччина діє, керуючись логікою "думати, як знизити градус замість того, щоб роздмухувати пожежу" , – Заявив він.

Реджеп Ердоган: "Туреччина діє, керуючись логікою "думати, як знизити градус замість того, щоб роздмухувати пожежу" / Фото: Офис Президента Украины

Що заявив Зеленський

Володимир Зеленський подякував президенту Туреччини за пропозицію про допомогу завершити війну в Україні.

Реклама

"Для миру в Україні ми готові робити все можливе на всіх майданчиках та у всіх форматах. Немає значення, де саме можна поставити крапку у війні. Важливо, щоб щиро всі були готові до цього" , – сказав Зеленський.

Також Зеленський подякував Ердогану за активне участь Туреччини у Кримській платформі та підтримку кримських татар.

" Я вдячний пану президенту за тверду та послідовну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності, за активну участь Туреччини у Кримській платформі для звільнення Криму та захисту прав кримчан" , – сказав він.

Реклама

Президент України додав, що йдеться і про підтримку кримських татар, і про будівництво житла для переселенців із Криму.

"У цій справі справді є прогрес. Переконані, що незабаром буде і результат, а саме імплементація цього важливого проекту у Херсоні, Миколаєві та Києві" , – Заявив Зеленський.

Володимир Зеленський: "Для миру в Україні ми готові робити все можливе на всіх майданчиках та у всіх форматах" / Фото: Офис Президента Украины

Чому Туреччина допомагає Україні

Як зазначає політолог Антон Кучухіде , зближення України з Туреччиною розпочалося ще у 2020 році у партнерстві з Великобританією.

"Спочатку Зеленський домовився в Лондоні про морське партнерство та будівництво військових кораблів, потім в Анкарі велися переговори про постачання катерів та "Байракторів". Все це ланки одного ланцюга – спільної концепції стримування Росії", – каже "Сьогодні" Кучухідзе.

У той же час, політолог зазначає, що Туреччина є сильним політичним гравцем і намагається посилити свій авторитет на міжнародній арені.

"Проведення переговорів України та РФ у Туреччині надасть Анкарі можливість брати участь у заході та генерувати ідеї, які почує світ", – каже експерт.

Кучухидзе додає, що Туреччина в такий спосіб також хоче збільшити свою залученість у справи країн Чорноморського регіону.

"Анкара вже поширила свій вплив на наближений до Росії Південний Кавказ – Азербайджан та Грузія є її активними партнерами. Сьогодні Туреччина посилює співпрацю з Україною. Це зміцнює її позиції", – пояснює експерт.

Антон Кучухідзе: "Туреччина зміцнює свої позиції" / Фото: Facebook

Політолог Ігор Петренко не виключає, що за ініціативою Туреччини можуть стояти Великобританія та США.

"Ці країни розуміють, що не можуть бути модераторами у суперечці між Києвом та Москвою, тому можуть підштовхувати Туреччину до створення нового формату переговорів. З огляду на міцні партнерські відносини Туреччини та України з Великобританією – це цілком можливо", – каже "Сегодня" Петренко.

Крім того, на думку експерта, для Туреччини також є важливим питання звільнення кримських татар, заарештованих російськими спецслужбами на окупованому півострові.

"Для Ердогана це важливо для майбутніх президентських виборів. У Туреччині проживають від 400 тисяч до 1 мільйона уродженців Криму, які голосуватимуть за наступного главу держави", – пояснює Петренко.

Ігор Петренко: "Для Ердогана це важливо для майбутніх президентських виборів" / Фото: Facebook

Чи вигідні Україні переговори у Туреччині

На думку Кучухидзе, перенесення переговорного майданчика до Туреччини Україну влаштувало б.

"Переговори в Мінську будуть менш комфортними для України з огляду на ускладнені відносини з Білоруссю. Тому організувати майданчик у Туреччині – для України хороший варіант", – каже політолог.

Чи погодиться Росія на переговори у Туреччині

Політолог Вадим Карасьов вважає, що перенесення переговорного майданчика з Білорусі до Туреччини може влаштувати і російську сторону.

"Заявляючи про те, що Туреччина готова провести переговори для врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Мінських угод, Ердоган тим самим наголосив, що він виступає за реалізацію "Мінська", на чому постійно наполягає Кремль. Росія може на це клюнути", – каже. Сьогодні" Карасьов.

Вадим Карасьов: "Росія може на це клюнути" / Фото: Facebook

На думку політолога, пропозиція Ердогана має всі шанси сприяти зустрічі Зеленського та Путіна.

"Стамбульський формат" зрушить проблему Донбасу з мертвої точки і допоможе вийти "Нормандському формату" з безвиході", – резюмував Карасьов.

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що під час візиту до Києва Реджепа Ердогана було підписано 8 важливих міжурядових угод . Урочиста церемонія підписання відбулася після переговорів Ердогана із Зеленським.

Зокрема, було підписано угоди про вільну торгівлю, про співпрацю у сфері молодіжної політики, правоохоронної діяльності, митної політики, у сфері високих технологій, авіаційної та космічної галузей.

Також ми інформували, що 20 січня 2021 року президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запропонував організувати у себе в країні зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна віч-на-віч. Він вважає, що така зустріч – це головна надія на те, щоб усунути "атмосферу війни".