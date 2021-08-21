США помстилися Росії за Навального: реакція України на нові санкції

РФ знову покарали за отруєння Навального. Фото: колаж "Сегодня"

Україна вітає рішення США ввести нові санкції проти Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального. Країну-агресора покарали за застосування хімічної зброї.

Про це йдеться в заяві МЗС України.

Українські дипломати пояснили, що санкції передбачають заборону імпорту з РФ стрілецької зброї, боєприпасів до неї, а також експорту в РФ ряду чутливих категорій товарів подвійного використання. Обмежувальні заходи також стосуються низки осіб і підприємств.

У МЗС нагадали, що аналогічні санкції були введені Україною проти Росії у 2014 році в зв'язку з агресією проти нашої держави.

"Використання хімічної зброї як способу переслідування політичних і громадських діячів, представників національних меншин, журналістів, який системно практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов’язанням РФ та відповідним багатостороннім угодам у сфері нерозповсюдження, учасником яких є Російська Федерація. Російська влада має припинити подібну практику. Закликаємо міжнародну спільноту вжити більш рішучих дій для попередження деструктивної діяльності Росії", – йдеться в заяві.

Хто потрапив під нові санкції США

До "чорного списку" потрапили дев'ять фізосіб і дві організації з Росії, які, на думку американців, причетні до отруєння Навального:

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Інститут криміналістики ФСБ;

Інститут експериментальної медицини;

начальник центру спеціальних технологій ФСБ Володимир Богданов;

співробітник ФСБ і токсиколог Станіслав Макшаков;

співробітник Інституту криміналістики ФСБ Костянтин Кудрявцев;

співробітник Інституту криміналістики ФСБ Олексій Александров;

співробітник Інституту криміналістики ФСБ Іван Осипов;

співробітник ФСБ Володимир Паняєв;

начальник служби захисту конституційного ладу і боротьби з тероризмом ФСБ Олексій Сєдов;

колишній директор 27-го наукового центру і фахівець з хімічної зброї Артур Жиров;

директор Інституту криміналістики ФСБ Кирило Васильєв.

Отруєння Навального

Російського опозиціонера отруїли 20 августа2020 року: під час перельоту з Томська до Москви йому стало різко зле, і літак здійснив екстрену посадку в Омську. Після госпіталізації російські лікарі стверджували, що у Навального хвороба обміну речовин, але в Німеччині у нього діагностували отруєння бойовим реагентом "Новачок".

Сам Навальний неодноразово відкрито називав Путіна тим, хто несе пряму відповідальність за замах на нього і особисто санкціонував застосування "Новачка".

Він пробув деякий час в німецькій клініці "Шаріте", де його "поставили на ноги", після чого Навальний вирішив повернутися в Москву. 17 січня його затримали в аеропорту Шереметьєво за звинуваченням у злісному порушенні умов дострокового звільнення. Після цього його засудили до 2,6 роки в'язниці у так званій справі "Ів Роше", за якою опозиціонер спочатку мав умовний строк.

Як повідомляли новини "Сьогодні", канцлер Німеччини Ангела Меркель під ча свого візиту у Москву 20 серпня вимагала від Путіна звільнити Навального.

А нещодавно Навальний звинуватив Захід у бездіяльності. Корупція – причина світових проблем, але саме вона врятувала його від смерті, упевнений опозиціонер.