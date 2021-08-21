США отомстили России за Навального: реакция Украины на новые санкции

РФ снова наказали за отравление Навального. Фото: коллаж "Сегодня"
Украина приветствовала решение США ввести новые санкции против России за отравление оппозиционера Алексея Навального. Страну-агрессора наказали за применение химического оружия.
Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
Украинские дипломаты объяснили, что санкции подразумевают запрет импорта из РФ стрелкового оружия, боеприпасов к нему, а также экспорта в РФ ряда чувствительных категорий товаров двойного использования. Ограничительные меры также касаются ряда лиц и предприятий.
В МИД напомнили, что аналогичные санкции были введены Украиной против России в 2014 году в связи с агрессией против нашего государства.
"Использование химического оружия как способа преследования политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, который системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим многосторонним соглашениям в области нераспространения, участником которых является Российская Федерация. Российские власти должны прекратить подобную практику. Призываем международное сообщество принять более решительные действия для предупреждения деструктивной деятельности России", – говорится в заявлении.
Кто попал под новые санкции США
В черный список попали девять физлиц и две организации из России, которые, по мнению американцев, причастны к отравлению Навального:
- Институт криминалистики ФСБ;
- Институт экспериментальной медицины;
- начальник центра специальных технологий ФСБ Владимир Богданов;
- сотрудник ФСБ и токсиколог Станислав Макшаков;
- сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев;
- сотрудник Института криминалистики ФСБ Алексей Александров;
- сотрудник Института криминалистики ФСБ Иван Осипов;
- сотрудник ФСБ Владимир Паняев;
- начальник службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ Алексей Седов;
- бывший директор 27-го научного центра и специалист по химическому оружию Артур Жиров;
- директор Института криминалистики ФСБ Кирилл Васильев.
Отравление Навального
Российского оппозиционера отравили 20 августа2020 года: при перелете из Томска в Москву ему стало резко плохо, и самолет совершил экстренную посадку в Омске. После госпитализации российские врачи утверждали, что у Навального болезнь обмена веществ, но в Германии у него диагностировали отравление боевым ядом "Новичок".
Сам Навальный неоднократно открыто называл Путина тем, кто несет прямую ответственность за покушение на него и лично санкционировал применение "Новичка".
Он пробыл некоторое время в немецкой клинике "Шарите", где его "поставили на ноги", после чего Навальный решил вернуться в Москву. 17 января его задержали в аэропорту Шереметьево по обвинению в злостном нарушении условий досрочного освобождения. После этого его приговорили к 2,6 года тюрьмы по так называемому делу "Ив Роше", по которому оппозиционер изначально имел условный срок.
Как сообщали новости "Сегодня", канцлер Германии Ангела Меркель во врем своего визита в Москву 20 августа потребовала от Путина освободить Навального.
А недавно Навальный обвинил Запад в бездействии. Коррупция – причина мировых проблем, но именно она спасла его от смерти, уверен оппозиционер.