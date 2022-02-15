США опиняться у "замісі" разом з Україною та Росією – Fox News

Війна двох епох, але не всі вірять у сучасне озброєння / Колаж "Сьогодні"

США не зможуть бути осторонь "замісу", який у будь-який момент може виникнути між Україною та Росією. Так вважають експерти американського телеканалу Fox News.

Війна двох ядерних держав

"Щоб не трапилося між Росією та Україною, США будуть у замісі. Неважко уявити, як усе може піти швидко у неправильному напрямку найближчими днями. Російські солдати почнуть вбивати американських. Раз і ми в стані війни з Росією. Ядерна держава, армія якої сильніша за всі армії, з якими ми воювали останні 50 років разом узятими. Воювати з Росією – це не те саме, що скидати Каддафі. Це може перетворитися на війну, яку ми не контролюємо", – заявив репортер.

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На думку телеканалу, виграти в цій війні буде не так просто, якщо нещодавно Пентагон програв розрізненим формуванням афганського руху "Талібан". І сьогодні чудовою армією США командують ті, хто влітку здав Афганістан ісламістам.

Вигода Байдена

На думку Fox News, Америці війна у Східній Європі з ядерною Росією зовсім не потрібна. Але вона потрібна президентові США Джозефу Байдену, щоб відвернути увагу громадян країни від внутрішньої політики. Навіть європейські країни не збираються конфліктувати з Путіним, тоді як Байден іде на цей конфлікт.

"Чому європейці не чешуться, самі себе захистити. Їм це цілком по кишені. Німеччина – одна з найбагатших країн світу, за деякими показниками стандарти життя там вищі за американські. Але вже 80 років ми платимо за їхню оборону. Є цьому пояснення. А можливо захист від росіян має іншу мету? Ціль, яка захована від американської публіки", – зазначив репортер.

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Варіант

У коментарі Fox News колишня конгресвумен від Демократичної партії Тулсі Геберт зазначила, що шанс зупинити військовий конфлікт у Європі у Байдена є.

"Для цього потрібно прогарантувати невступ України до НАТО – членство в НАТО поставить війська Альянсу і США на поріг Росії. Реальність у тому, що Україна має всі шанси ніколи не стати членом НАТО. Питання в тому, чому Байден та інші лідери НАТО просто не скажуть це вголос", – наголосила політик.

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