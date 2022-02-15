США опиняться у "замісі" разом з Україною та Росією – Fox News

Війна двох епох, але не всі вірять у сучасне озброєння / Колаж "Сьогодні"
США не зможуть бути осторонь "замісу", який у будь-який момент може виникнути між Україною та Росією. Так вважають експерти американського телеканалу Fox News.
Війна двох ядерних держав
"Щоб не трапилося між Росією та Україною, США будуть у замісі. Неважко уявити, як усе може піти швидко у неправильному напрямку найближчими днями. Російські солдати почнуть вбивати американських. Раз і ми в стані війни з Росією. Ядерна держава, армія якої сильніша за всі армії, з якими ми воювали останні 50 років разом узятими. Воювати з Росією – це не те саме, що скидати Каддафі. Це може перетворитися на війну, яку ми не контролюємо", – заявив репортер.
На думку телеканалу, виграти в цій війні буде не так просто, якщо нещодавно Пентагон програв розрізненим формуванням афганського руху "Талібан". І сьогодні чудовою армією США командують ті, хто влітку здав Афганістан ісламістам.
Вигода Байдена
На думку Fox News, Америці війна у Східній Європі з ядерною Росією зовсім не потрібна. Але вона потрібна президентові США Джозефу Байдену, щоб відвернути увагу громадян країни від внутрішньої політики. Навіть європейські країни не збираються конфліктувати з Путіним, тоді як Байден іде на цей конфлікт.
"Чому європейці не чешуться, самі себе захистити. Їм це цілком по кишені. Німеччина – одна з найбагатших країн світу, за деякими показниками стандарти життя там вищі за американські. Але вже 80 років ми платимо за їхню оборону. Є цьому пояснення. А можливо захист від росіян має іншу мету? Ціль, яка захована від американської публіки", – зазначив репортер.
Варіант
У коментарі Fox News колишня конгресвумен від Демократичної партії Тулсі Геберт зазначила, що шанс зупинити військовий конфлікт у Європі у Байдена є.
"Для цього потрібно прогарантувати невступ України до НАТО – членство в НАТО поставить війська Альянсу і США на поріг Росії. Реальність у тому, що Україна має всі шанси ніколи не стати членом НАТО. Питання в тому, чому Байден та інші лідери НАТО просто не скажуть це вголос", – наголосила політик.
Обстановка
- За даними американського телеканалу CBS News з посиланням на неназваного американського чиновника, Росія висунула на вогневу позицію кілька далекобійних артилерійських та ракетних установок, які загрожують Україні.
- За даними порталу Conflict Intelligence Team від 13 лютого, Російська 1-ша гвардійська танкова армія перекидає додаткову техніку до кордону з Україною з полігону під Воронежем.
- Американське інформагентство Bloomberg назвало ймовірну дату вторгнення Росії в Україну – 15 лютого.