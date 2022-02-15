США окажутся в "замесе" вместе с Украиной и Россией – Fox News

Война двух эпох, но не все верят в современное вооружение / Коллаж "Сегодня"

США не смогут быть в стороне от "замеса", который в любой момент может возникнуть между Украиной и Россией. Так считают эксперты американского телеканала Fox News.

Война двух ядерных держав

"Чтобы не случилось между Россией и Украиной, США будут в замесе. Нетрудно представить, как все может пойти быстро в неправильном направлении в ближайшие дни. Русские солдаты начнут убивать американских. Раз – и мы в состоянии войны с Россией. Ядерная держава, армия которой сильней всех армий, с которыми мы воевали последние 50 лет вместе взятыми. Воевать с Россией – это не то же самое, что свергать Каддафи. Это может превратиться в войну, которую мы не контролируем", – заявил репортер.

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По мнению телеканала, выиграть в этой войне будет не так-то просто, если совсем недавно Пентагон проиграл разрозненным формированиям афганского движения "Талибан". И сегодня превосходной армией США командуют те, кто летом сдал Афганистан исламистам.

Выгода Байдена

По мнению Fox News, Америке война в Восточной Европе с ядерной Россией совершенно не нужна. Но она нужна президенту США Джозефу Байдену, чтобы отвлечь внимание граждан страны от провальной внутренней политики. Даже европейские страны не собираются конфликтовать с Путиным, в то время как Байден идет на данный конфликт.

"Почему европейцы не почешутся, сами себя защитить. Им это вполне по карману. Германия – одна из богатейших стран мира, по некоторым показателям стандарты жизни там выше американских. Но уже 80 лет мы платим за их оборону. Есть этому объяснение. А может быть защита от русских имеет другую цель? Цель, которая спрятана от американской публики", – отметил репортер.

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Вариант

В комментарии Fox News бывшая конгрессвумен от Демократической партии Тулси Геберт отметила, что шанс остановить военный конфликт в Европе у Байдена есть.

"Для этого нужно прогарантировать невступление Украины в НАТО – членство в НАТО поставит войска Альянса и США на порог России. Реальность в том, что итак Украина имеет все шансы никогда не стать членом НАТО. Вопрос в том, почему Байден и другие лидеры НАТО просто не скажут это вслух", – отметила политик.

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