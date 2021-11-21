Зрив операції з "вагнерівцями" посилив недовіру Європи до української влади – Порошенко

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Щоб відновити довіру після "Вагнергейту", українській владі слід запросити західних союзників до розслідування. Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Євросолідарність" Порошенко у Галіфаксі, передає прес-служба Політика.

"Скандал навколо зірваної спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК "Вагнер" поглиблює недовіру західних партнерів до української влади. І ця тональність відчувається у спілкуванні. Для відновлення довіри владі слід залучити до об'єктивного розслідування представників держав-союзників України", – сказав Порошенко.

За його словами, у Галіфаксі вперше після пандемії – офлайн зібралося понад три сотні впливових людей світу, які мають намір посилити демократію, свободу, захист прав людини та глобальну безпеку. І, безумовно, знадобилося більше представництва України.

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"Інтерес до України великий. Ми отримали безліч запитів про зустрічі. Європейські представники, як не дивно, дуже добре обізнані з розслідуванням Bellingcat у справі "вагнерівців". На жаль, сьогодні ця тема вже присутня в Галіфаксі. Це надає ефект ерозії довіри до України". з боку партнерів. Тому що з 14 року ми з величезними зусиллями завойовували довіру до української розвідки, українських Збройних сил", – сказав він.

За словами Порошенка, українській владі тепер доведеться виявити кілька ініціатив, щоб наново відновити довіру.

"Окремі партнери не виключали, що може бути проведення спільного розслідування за участю наших іноземних партнерів факту витоку повністю таємної інформації", – сказав він.

Що відомо про затримання "вагнерівців"

29 липня 2020 року до Мінська прилетіла група із 32 людина транзитом, щоб вирушити далі. Все це було заплановано у рамках спецоперації Служби безпеки України. Згідно з цією версією, літак з "вагнерівцями" мали екстрено посадити в Києві для затримання найманців.

Зеленський заявляв, що не має відношення до зриву спецоперації із затримання російських найманців із ПВК "Вагнер", і розповів, як повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко про заїзд до його країни бойовиків.

Звіт Bellingcat

17 листопада було опубліковано звіт Bellingcat про причини зриву спецоперації із затримання у Білорусі російських найманців із ПВК "Вагнера".

Звіт базується на десятках інтерв'ю – у тому числі з найманцями, які були впевнені, що летять у "відрядження" до Венесуели, не знаючи, що їхній літак збираються незаплановано посадити в Києві, і з колишніми співробітниками українських спецслужб, які брали участь у підготовці цієї операції.