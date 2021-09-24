"Дякую за правку". Разумков тонко потролив "слуг народу" через деолігархізацію

"Слуги народу" несподівано для себе допомогли Разумкову. Колаж "Сьогодні"

Після ухвалення закону про олігархів спікер Верховної Ради Дмитро Разумков подякував народним депутатам за те, що підтримали і його правку, яка йде врозріз з позицією "слуг народу" і президента України.

Про це він написав у Facebook.

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Йдеться про правку, яка передбачає, що визначатиме людей олігархами Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Хоча спочатку передбачалося, що цим повинна займатися Рада національної безпеки і оборони (РНБО).

"Дякую і комітету, і Верховній Раді України, що підтримала мою з колегами правку за номером 398. Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу до реєстру олігархів. Деолігархізація триває", – написав він.

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Незважаючи на зловтіху Разумкова, його поправці жити, ймовірно, не довго. Як ми вже писали, закон про олігархів переголосують через те, що "слуги народу" врахували і правку Разумкова, і первинну редакцію (про РНБО). На цей момент в законі є дві норми: олігарха визначає і РНБО, і НАЗК.

Закон про олігархів ухвалювали з "боєм"

Ще з самого ранку 23 вересня голови фракцій радилися про те, як ухвалюватимуть закон. Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко запропонувала компромісний варіант, щоб кожен лідер фракцій виступав по 10 хвилин, а потім кожен автор поправок – по три хвилини. Депутати навіть погодилися продовжити робочий день, поки не розглянуть законопроєкт. Перший віцеспікер Руслан Стефанчук (який заміняв Разумкова) також був за скорочену процедуру, а другий віцеспікер ВР Олена Кондратюк та інші фракції парламенту виступали за повний розгляд правок. Тому навіть намагалися відсторонити Стефанчука від засідання, але ця затія провалилася (не набрала голосів). Дійшло навіть до істерики через Лукашенка, з яким порівняли Стефанчука. Але в "Слузі народу" вирішили не затягувати процес, оскільки поправок кількасот і голосування щодо них могло зайняти кілька днів. Зрештою замість розгляду кожної правки Рада пройшла просто по пунктах закону, які були запропоновані до другого читання.

Секретар РНБО Олексій Данілов, який затято підтримує деолігархізацію, назвав ухвалення закону найважливішим днем у новітній історії України.