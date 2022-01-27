"Зірвало дах!": Гармаш розповів, як переговорники "ЛДНР" зганьбилися у ТКГ

Сергій Гармаш зазначив, що засідання було одним із найспокійніших. / Фото: Колаж: Сьогодні

Паралельно з "нормандською зустріччю" радників глав держав-учасниць переговорів відбулося і засідання Тристоронньої контактної групи, на якому представники так званих "ЛНДР" знову відмітилися своєю поведінкою.

Про підсумки онлайн-зустрічі розповів член української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, зазначивши, що засідання було одним із найспокійніших на його пам'яті.

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"Явно рве дах"

"Україна як і раніше не визнає ОРДЛО стороною конфлікту та суб'єктом переговорів. Але останнім вже явно рве дах. Обговорюючи Стамбул як можливу локацію для зустрічей в офлайні, "міністр" "ЛНР" Дейнего зажадав від Турецької Республіки "офіційних документів із гарантіями безпеки" та, по суті, визнання Туреччиною паспортів "ДНР" та "ЛНР", оскільки не всі учасники їхній "делегацій" мають українські або навіть російські паспорти", – розповів він на своїй сторінці у Facebook.

За словами Гармаша, Москва також заявила про небажання зустрічатися у Стамбулі.

Фото – Українська правда

Курйози в ТКГ

Не обійшлося і без курйозів. В українській делегації у ТКГ розповіли, як всі понад пів години чекали, доки представник так званих "ЛНДР" розбереться з функціоналом програм для відеоконференції.

"Потішив вже згаданий вище представник Росії з Луганська Дейнего. Спочатку учасники ТКГ чекали пів години, поки він з невідомої причини не підключався. А потім виявилося, що "міністр" просто не зміг розібратися із Зумом (Zoom – програма для відеозв'язку. – ред.). Далі лідер "луганського народу" заявив претензію до відсутності перекладу. Виявилося, він просто не здогадався натиснути на іконку, що включає синхронного перекладача. Модератору робочої групи від ОБСЄ довелося вдруге повторювати щойно сказану доповідь", – розповів Сергій Гармаш.

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Нагадаємо, що розмови про Стамбул як майданчик для переговорів ТКГ щодо Донбасу замість Мінська небезпідставні. 26 січня влада Туреччини запропонували місце для зустрічей на своїй території. Новину вже офіційно оголосили в ОБСЄ. У зв'язку з чим Стамбул може стати новим місцем для зустрічей ТКГ за умови, якщо всі сторони будуть згодні.

Відмовитись від Мінська вперше запропонувала українська сторона навесні 2021 року. Причиною стала ворожа риторика Олександра Лукашенка та вплив російської влади на офіційний Мінськ, як пояснили в Офісі президента України.

Водночас президент Туреччини Тайіп Ердоган ще з кінця минулого року запропонував стати посередником у вирішенні конфлікту між Україною та Росією. Проте далі заяв справа не просунулась.