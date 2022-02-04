Зрозуміли на двох: Німеччина та Британія готують нові санкції Путіну

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовився продовжити роботу над комплексним пакетом санкцій проти Росії, який набуде чинності у разі повномасштабної військової агресії проти України.

Тему санкцій проти РФ глави урядів Великої Британії та Німеччини обговорили 4 січня під час телефонної розмови, повідомляє офіс британського прем'єра.

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Вони наголосили, що союзники мають донести до Росії "чіткий та послідовний сигнал", у тому числі про наслідки вторгнення в Україну.

При цьому Джонсон і Шольц погодилися з важливістю діалогу з Росією і зазначили, що прагнутимуть використати всі доступні дипломатичні канали, щоб покласти край нинішній напруженості.

"Вони домовилися продовжити роботу разом з іншими міжнародними партнерами над комплексним пакетом санкцій. Прем'єр-міністр наголосив, що ці санкції мають бути готові до негайного набуття чинності у разі подальшого вторгнення Росії в Україну", – йдеться у повідомленні.

Україна заручилася підтримкою Джонсона

Борис Джонсон 1 лютого прилетів до Києва, щоб зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським Сторони обговорили військову агресію із боку РФ. Крім того, Велика Британія анонсувала виділення Україні 88 млн. фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності.

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За результатами переговорів Україна уклала новий союз із Великою Британією та Польщею. Польський аналітик Лукаш Адамський вважає, що цей Союз допоможе у боротьбі проти російської агресії.

Джонсон заявив, що вторгнення Росії в Україну стане поразкою Путіна, а також прокоментував санкції проти Росії .