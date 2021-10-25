РНБО склала список "проросійських" Telegram-каналів

Раді національної безпеки та оборони України (РНБО) знадобилося п'ять днів, щоб провести аналіз і скласти звіт проросійськи налаштованих акаунтів і телеграм-каналів. Мова поки не йде про блокування цих каналів на території України.

Про це повідомляється на сайт РНБО.

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Вивчали реакцію на Глосарій

В опублікованому звіті сказано, що предмет аналізу сьогоднішнього звіту – акаунти і телеграм-канали, які систематизовано просувають проросійські наративи щодо Глосарію:

Klymenko Time

VESTI

Шептун

First

Новоstnoy.

А також акаунти персональних блогів:

Юрій Ткачов,

Андрій Манчук,

Корнілов,

Максим Могильницький,

Вадим Рабинович,

Moroz.Live.

"На публікацію Глосарію миттєво відреагували телеграм-канали, які безпосередньо пов'язані з дезінформаційною діяльністю на користь Російської Федерації. Основним наративом стало приниження національної гідності українців, особливо Революції Гідності, яку називають "переворотом", – сказано в звіті.

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Звязки

У звіті сказано, що зазначені телеграм-канали є своєрідними "хабба" для репостів публікацій менш популярними каналами.

" "@A_menejer", крім уже згадуваних каналів, адмініструє відомі проросійськи канали "Легітимний", "Резидент" та "ЗеРада". Ще один канал, відреагував репостами з Klymenko Time – Новоstnoy – так само адмініструється особою "@A_menejer". Новоstnoy – це канал-прокладка, яка використовується для розповсюдження публікацій проклемлівських каналів", – сказано в звіті.

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У РНБО зазначають, щоб переконатися, що всі ці канали взаємопов'язані, потрібно лише

ознайомитися зі статистикою на відкритому ресурсі tgstats. Наведені дані свідчать, що названі канали разом зі своїми каналами-супутниками знаходяться в одному проросійському пулі, всередині якого є ряд дружніх каналів, які активно поширюють публікацію Klymenko Time.

"Таким чином, можемо пересвідчитися в існуванні та скоординованій діяльності великої розгалуженої мережі пропагандистських ресурсів, які працюють на користь інтересів РФ. Ця мережа зорієнтована на проведення дискредитаційних дезінформаційних кампаній проти України з метою розхитування внутрішньополітичної ситуації", – сказано в повідомлені СНБО.