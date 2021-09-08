РНБО розгляне нові санкції проти окупантів

Поки не відомо, які питання розглядатимуть на засіданні. / Фото: Офис Президента Украины

Сьогодні Кабінет міністрів схвалив новий пакет санкцій, який був представлений Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій, проти 24 компаній і 6 фізичних осіб. Відповідні матеріали внесені на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Санкції пропонують ввести на п'ять років за:

незаконне спорудження та експлуатацію Керченського мосту;

організацію сполучення тимчасово окупованого Криму з територією РФ;

незаконне перепланування паркових територій і об'єктів культурної спадщини на території Севастополя.

Санкції проти компаній

Вони не зможуть користуватися своїм майном на території України (у разі виявлення такого), їм буде заборонено проведення експортно-імпортних операцій, стане неможливим виведення капіталів за межі України, санкції зупинять виконання економічних і фінансових зобов'язань і ліцензованої діяльності на території України.

Санкції проти фізосіб

Цим людям буде заборонений в'їзд в Україну, вони не зможуть розпоряджатися майном на території України, їм і афільованим з ними людям буде заборонена приватизація і оренда державного майна.

Відзначимо, що за інформацією Вістей, наступне засідання РНБО має відбутися 10 вересня. Про це їм повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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РНБО – зброя Зеленського

З лютого поточного року засідання РНБО стали надзвичайно цікавими з гучними результатами, чого раніше ще не було. Під удар вже потрапили кум Путіна Медведчук, бізнесмен Фірташ, сотні "злодіїв у законі" і кримінальних авторитетів.

30 липня вперше пройшло виїзне засідання, причому на Донбасі. Олексій Данілов обіцяє, що така практика продовжиться й надалі для того, щоб і місцеві органи влади могли брати участь у засіданнях.

Володимир Зеленський говорив, що РНБО – це один із видів його зброї. За його словами, він "втомився домовлятися" і вважає, що достатньо за необхідності "одного попередження", а потім будуть жорсткі заходи.

Нагадаємо, 21 серпня президент Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій проти Гужви, Шарія та їхніх соратників, а також афілійованих з ними інформресурсів.

Також на нещодавньому засіданні РНБО було прийнято рішення про введення санкцій проти десятків російських чиновників і суддів, а також посібників окупантів у Криму і на Донбасі. У відповідь Росія ввела санкції проти 922 українських чиновників, політиків та інших осіб.