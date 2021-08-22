РНБО має негайно ввести санкції проти Лаврова, Москалькової і членів Ради безпеки РФ – Яценюк

Яценюк зробив заяву щодо санкцій. Фото: колаж "Сьогодні"
Москва ввела санкції проти міністра закордонних справ України, секретаря РНБО, уповноваженого Верховної Ради з прав людини та інших українських громадян. РНБО має негайно провести засідання.
Про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в Facebook.
"Як особа, заочно заарештована судами Путіна за начебто вбивство 30 російських військових у Чечні та внесена до санкційного списку Росії, вважаю, що РНБО повинно негайно провести позачергове засідання, ввести санкції проти Лаврова, Москалькової та членів радбезу Росії, а також порушити кримінальні провадження проти цих осіб", – підкреслив він.
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Екс-прем'єр-міністр України нагадав, що він вніс до ВР закон про санкції і "домігся його прийняття саме для цього".
Арсеній Яценюк підкреслив, що Рада нацбезпеки і оборони України повинна також звернутися з проханням до західних партнерів про введення ними санкцій проти зазначених посадових осіб РФ при проведенні Кримської платформи.
А хто потрапив під нові санкції США
В чорний список потрапили дев'ять фізосіб і дві організації з Росії, які, на думку американців, причетні до отруєння Навального:
- Інститут криміналістики ФСБ;
- Інститут експериментальної медицини;
- начальник центру спеціальних технологій ФСБ Володимир Богданов;
- співробітник ФСБ і токсиколог Станіслав Макшаков;
- співробітник Інституту криміналістики ФСБ Костянтин Кудрявцев;
- співробітник Інституту криміналістики ФСБ Олексій Александров;
- співробітник Інституту криміналістики ФСБ Іван Осипов;
- співробітник ФСБ Володимир паня;
- начальник служби захисту конституційного ладу і боротьби з тероризмом ФСБ Олексій Сєдов;
- колишній директор 27-го наукового центру і фахівець з хімічної зброї Артур Жиров;
- директор Інституту криміналістики ФСБ Кирило Васильєв.
Як повідомляли новини "Сьогодні", канцлер Німеччини Ангела Меркель під ча свого візиту в Москву 20 серпня зажадала від Путіна звільнити Навального.
А недавно Навальний звинуватив Захід у бездіяльності. Корупція – причина світових проблем, але саме вона врятувала його від смерті, упевнений опозиціонер.