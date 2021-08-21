Буде суд. Гужва готує Зеленському відповідь за санкції

Главред Страны вже давно підозрюється у хабарництві, а тепер отримав новий удар від РНБО

Гужва має намір судитися із Зеленським. Фото: facebook.com/veprwork

Головний редактор сайту "Страна.ua" Ігор Гужва заявив, що буде оскаржувати в суді санкції, які за рішенням РНБО введено проти нього і його інформаційного ресурсу.

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Про це він повідомив в Facebook.

Він вважає, що укази про введення в дію рішення РНБО про санкції протиправні і суперечать Конституції.

"Почитали укази (Зеленського. – Ред.). Будемо оскаржувати в суді. І щодо мене, і щодо Ані Солнцевої, і щодо директора Люби Лукашиної, і щодо компаній-видавців "Страны". З наступного тижня починаємо роботу ... Позасудової розправи. Без будь-яких доказів провини і пред'явлення звинувачень і підозр. Суть указу – блокування сайту. Це найголовніше", – написав Гужва.

Кримінальне переслідування Гужви

Влітку 2017 року в Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігор Гужва. За словами на той момент генерального прокурора Юрія Луценка, Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика, а у розпорядженні слідства є відео- та фотодокази даного правопорушення..

Сам Гужва пояснив, з чим пов'язане його затримання. На його думку, проти нього "шиють" сфальсифіковану справу і це нібито його намагалися спровокувати взяти гроші, від яких, за його словами, відмовився.

Тоді Гужва вийшов під заставу і через рік він вже був у Відні, де попросив у австрійських властей політичного притулку.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій проти Гужви, Шарія і їх соратників, а також афілійованих з ними інформресурсів.

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Також на вчорашньому засіданні РНБО було прийнято рішення про введення санкцій проти десятків російських чиновників і суддів, а також посібників окупантів в Криму і на Донбасі. У відповідь Росія ввела санкції проти 922 українських чиновників, політиків та інших осіб.