"Слуга народу" не підтримає звернення до США: Арахамія назвав причину

Депутати "Слуги народу" бачать загрозу у зверненні до США / Фото: Кабинет министров Украины

Фракція "Слуга народу" на сьогоднішньому позачерговому засіданні не збирається підтримувати проєкт постанови щодо звернення Верховної Ради до Конгресу США про надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.

Про це заявив журналістам глава фракції Давид Арахамія, передає УНІАН.

"Станом на зараз ми схиляємося до того, що ми не будемо підтримувати постанову", – сказав він.

Депутат розповів, що напередодні "слуги" проконсультувалися в цьому питанні з послом України в США, віцепрем'єром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, міністром закордонних справ і низкою експертів. Він відзначив важливий момент: цей статус США надавали тим країнам, хто не може бути в НАТО.

"Але у нас інша ситуація в Україні, у нас в Конституції написано, що ми рухаємося в НАТО, у нас є дорожня карта, яким чином ми повинні потрапити в НАТО, ми проводимо багато реформ і змін для того, щоб бути сумісними з НАТО, тобто це не наш статус", – підкреслив Арахамія.

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За його словами, таке звернення Ради до США може тільки віддалити Україну від вступу в НАТО, а також навів приклад Афганістану, з якого американці пішли і кинули талібам.

"Тому ми не будемо підтримувати", – підкреслив Арахамія.

Відзначимо, що на сьогоднішньому засіданні нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявив, що його фракція взагалі не прийде на позачергове засідання. Все йде до того, що звернення прийнято не буде.

Що таке "основний союзник США поза НАТО"

Статус головного союзника США поза НАТО (Major Non-NATO Ally) вперше з'явився в законодавчому полі США у 1989 році. Спочатку він припускав, що з окремими країнами, що мають стратегічне значення, Вашингтон може укладати договори про спільні військові розробки і дослідження.

Пізніше закон значно розширив дію – статус давав можливість його власникам не тільки брати участь у спільних з американцями науково-дослідних і дослідно-конструкторських проєктах, а й отримувати для цього матеріали і обладнання в кредит, а також фінансування від США для купівлі або оренди оборонного обладнання.

В даний час 17 країн позначені як основні союзники поза НАТО: Афганістан, Аргентина, Австралія, Бахрейн, Бразилія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Йорданія, Південна Корея, Кувейт, Марокко, Нова Зеландія, Пакистан, Філіппіни, Таїланд і Туніс.

Читайте детальніше в нашому матеріалі, які переваги може отримати Україна у цьому статусі.

Хоча раніше експерти розповідали, що статус особливого союзника США мало що дасть Україні.