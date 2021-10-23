"Скандалу не буде": Савченко виправдалася за підроблений COVID-сертифікат

Савченко не вважає, що її сертифікат був підробкою. Колаж "Сьогодні"
Колишній народний депутат Надія Савченко заперечує звинувачення в підробці сертифікату про вакцинацію, з яким її зловили в аеропорту "Бориспіль". Вона посилається на українське законодавство, яке не передбачає такого документу для перетину кордону.
Про це політик сказала в ефірі телеканалу Україна 24.
"Скандалу не буде. Ні Віра Савченко, ні я не підробляли, не замовляли, не купували ніяких сертифікатів", – сказала вона.
Савченко пояснила, що для перетину кордону, відповідно до закону, потрібні закордонний паспорт, дипломатичний і службовий паспорти, посвідчення моряка або пілота.
"Де написано хоч якийсь додатковий документ для перетину кордону? ... Який-небудь документ, який вам кажуть, що він підроблений, повинен бути експертизою порівняний з якимось оригіналом. Покажіть хоч якийсь оригінал документа, якщо це документ, хоча він ніде не визнаний документом, як виглядають всі ці папірці (сертифікати) – по-різному (виглядають). Покажіть хоч один оригінал, тоді зможете говорити про підробку", – підкреслила екс-нардеп.
Скандал з сестрами Савченко
- 22 жовтня поліція повідомила, що в аеропорту "Бориспіль" сестри Савченко попалися на підроблених COVID-сертифікатах, коли намагалися повернутися в Україну. Документи забрали на експертизу, а слідчі готують їм підозри – відкрито кримінальне провадження.
- У той же день міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, виступаючи у Верховній Раді, пригрозив Савченко відповідальністю за підроблений документ. Він пообіцяв, що розбиратися будуть строго за законом.
- А що каже закон? Згідно зі статтею 358 КК (за якою відкрили справу на сестер Савченко), за використання підроблених довідок або сертифікатів передбачено штраф на суму до 850 гривень або обмеження волі на строк до 2 років. За виготовлення та збут підробленої документації правопорушникам може загрожувати штраф в 17 тисяч гривень або до 5 років позбавлення волі.