Скандал з ОБСЄ на Донбасі – Україна висунула Росії вимоги

Україна обурена дії окупантів проти ОБСЄ. Колаж "Сьогодні"
Україна закликала Росію припинити блокувати місію ОБСЄ, оскільки цими дії окупанти лише підтверджують відмову від Мінських угод і роздувають конфлікт на Донбасі. Про це заявив "Сьогодні" речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Дії Російської Федерації із перешкоджання діяльності місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території України є неприпустимими. Блокування та тиск на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецьку – елемент триваючих зусиль РФ із руйнування Мінських домовленостей та роздмухування збройного конфлікту", – сказав він.
Ніколенко нагадав, що рішення Постійної ради ОБСЄ передбачає забезпечення безпечного і надійного доступу спостерігачів по всій території України для моніторингу ситуації в зоні російсько-українського збройного конфлікту.
"Закликаємо Росію до неухильного виконання своїх зобов’язань: припинити провокації проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ, розблокувати їхнє пересування, забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, гарантувати безпеку", – підкреслили в МЗС.
Росія виживає ОБСЄ з Донбасу?
- 17 жовтня голова Спеціальної моніторингової місії в Україні Яшар Халіт Чевік заявив, що в окупованому Донецьку підконтрольні бойовикам демонстранти влаштували мітинг під офісом ОБСЄ і навіть заблокували вхід в готель, де базуються спостерігачі. Вони вимагали звільнення затриманого нещодавно "офіцера" бойовиків.
- У пресслужбі ОБСЄ уточнили, що мова йде про призупинення місії в Донецьку, а в Луганській області вона працює, пише Дом.
- 18 жовтня стало відомо, що бойовики на Донбасі взяли в заручники двох спостерігачів ОБСЄ. Українська сторона у Тристоронній контактній групі вже назвала це міжнародним тероризмом.