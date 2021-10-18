Скандал с ОБСЕ на Донбассе – Украина выдвинула России требования

Украина возмущена действия оккупантов против ОБСЕ. Коллаж "Сегодня"

Украина призвала Россию прекратить блокировать миссию ОБСЕ, поскольку этими действия оккупанты лишь подтверждают отказ от Минских соглашений и раздувают конфликт на Донбассе. Об этом заявил "Сегодня" спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Действия Российской Федерации по препятствование деятельности миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории Украины являются недопустимыми. Блокировка и давление на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке – элемент продолжающихся усилий РФ по разрушению Минских договоренностей и раздуванию вооруженного конфликта", – сказал он.

Николенко напомнил, что решение Постоянного совета ОБСЕ предусматривает обеспечение безопасного и надежного доступа наблюдателей по всей территории Украины для мониторинга ситуации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

"Призываем Россию к неуклонному выполнению своих обязательств: прекратить провокации против международных наблюдателей миссии ОБСЕ, разблокировать их передвижения, обеспечить беспрепятственный доступ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, гарантировать безопасность", – подчеркнули в МИД.

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