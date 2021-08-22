Скандал! Кличка не пустили на зустріч з Меркель – зупинив охоронець (відео)

Під час попередніх візитів німецького лідера, саме глава КМДА зустрічав її / Фото: колаж "Сьогодні"

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" мера Києва Віталія Кличка не пустили на зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка прибуде до України для зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це написав він у Telegram.

"Друзі! Прибув в аеропорт "Бориспіль", де, за протоколом, як мер столиці, мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду", – йдеться в повідомленні.

За його словами, подібне вперше в його практиці, наразі невідомо, чому мера Києва не пустили на зустріч з канцлером Німеччини.

Він додав фото зі своєї минулої зустрічі з Меркель, в 2018 році. Тоді саме Кличко зустрічав її біля трапу.

Фото: Telegram Кличка

Зазначимо, що силовики з новою силою почали перевірки комунальних підприємств і департаментів столиці. З перевірками і обшуками нагрянули в Департамент освіти КМДА, "Київміськсвітло" та КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва", яке займається будівництвом Подільського моста. На тлі цих заходів уже давно ходять чутки про можливу відставку чинного мера Віталія Кличка.

Візит Меркель в Україну

Канцлер Німеччини після візиту в Москву 20 серпня вирушить до Києва, де 22 числа вона зустрінеться з Володимиром Зеленським. Ще не відомо, чи буде вона брати участь в святкуванні Дня Незалежності та в саміті "Кримської платформи" (на ньому Німеччину представить міністр економіки).

після візиту в Москву 20 серпня вирушить до Києва, де 22 числа вона зустрінеться з Володимиром Зеленським. Ще не відомо, чи буде вона брати участь в святкуванні Дня Незалежності та в саміті "Кримської платформи" (на ньому Німеччину представить міністр економіки). Одним з головних питань зустрічі може стати російський газопровід "Північний потік – 2", за який "так боролася" Німеччина. У Зеленського буде шанс вчергове спробувати переконати німців у недоцільності запуску цього газогону.

А самій Меркель на посаді канцлерки ФРН залишилося недовго – наприкінці вересня відбудуться парламентські вибори у Німеччині і буде обраний новий канцлер.

Як повідомляли новини "Сьогодні", під час переговорів з президентом Росії канцлер виступила за відновлення "нормандського формату" і нагадала Путіну, чий Крим.

Читайте детальніше в нашому матеріалі,про що говорили Путін і Меркель, і чого чекати Україні від цих переговорів.