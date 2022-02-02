Силовиков терміново викликають у Раду через "заліт" Трухіна

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради.

Про це заявила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

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"Наша партія завжди мала нульову толерантність до будь-яких правопорушень із боку осіб, наділених владою. Особливо коли йдеться про колег, які прийшли з нами в політику", – йдеться у заяві.

"Накопичилися питання"

Зазначається, що останнім часом до правоохоронних органів "накопичилося багато питань":

"...щодо справ народних депутатів Трухіна, Кузьміних, Воронька, Дмитрука, Порошенка, Медведчука і застарілих розслідувань стосовно Юрченка та Дубневича".

Давид Арахамія. / Фото: Прес-служба партії "Слуга народу"

Тому Давид Арахамія вирішив ініціювати проведення позачергового засідання Верховної Ради.

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"Ми маємо заслухати міністра внутрішніх справ, генерального прокурора і голову ДБР щодо справ народних депутатів. Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком. Закон один для всіх! – зазначається у заяві.

Що сказали у ГБР

Розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата Олександра Трухіна наразі триває, заявили у Державному бюро розслідувань.

Там також зазначили, що слідчі ГБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. Проте працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам.

Нагадаємо, нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу" після того, як було оприлюднено відеозапис із нагрудних камер поліцейських з місця ДТП у серпні 2021 року. На записі чутно, як Трухін звертається до поліцейського зі словами: "Давай я тихенько в ліс піду", а також обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським і пропонує хабар із грошей, які нібито лежать у його сумці в машині.

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