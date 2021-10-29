Шарій із дружиною приїхали до Росії – фото біля Кремля

Шарій на Червоній площі. Колаж "Сьогодні"
Скандальний блогер та журналіст Анатолій Шарій, який знаходиться у розшуку, разом із дружиною приїхав до Росії і показали фото з Червоної площі у Москві.
Відповідні знімки вони опублікували у Facebook.
Так, Шарій засвітився неподалік резиденції Путіна – Кремля.
А його дружина Ольга зробила фото на фоні Храма Василя Блаженного на Червоній площі.
А Шарія шукають в Україні
- У лютому цього року Шарію повідомили про підозру в держзраді і розпалюванні національної, расової або релігійної ворожнечі і ненависті. В СБУ зазначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. У кінці січня він був оголошений у розшук. Читайте докладніше, чим відомий цей блогер і за що його звинувачують у зраді.
- У травні українські ЗМІ повідомили про те, що Литва позбавила Анатолія Шарія статусу політичного біженця. Спеціально для "Сьогодні" він ексклюзивно прокоментував це рішення.
- А на початку вересня навіть з'явилися повідомлення в соцмережах, мовляв, розшукуваного Шарія бачили у Києві.
- У серпні РНБО запровадила санкції проти Шарія та його інформресурс.