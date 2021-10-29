Шарий с женой приехали в Россию – фото у Кремля

Шарий на Красной площади. Коллаж "Сегодня"
Скандальный блогер и журналист Анатолий Шарий, который находится в розыске, вместе с супругой приехал в Россию и первым делом показали фото с Красной площади в Москве.
Соответствующие снимки они опубликовали в Facebook.
Так, Шарий засветился неподалеку от резиденции Путина – Кремля.
А его жена Ольга сделала фото на фоне Храма Василия Блаженного на Красной площади.
А Шария ищут в Украине
- В феврале этого года Шарию сообщили о подозрении в госизмене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В СБУ отмечали, что он мог действовать по заказу иностранных структур. В конце февраля он был объявлен в розыск. Читайте подробнее, чем известен этот блогер и за что его обвиняют в госизмене.
- В мае украинские СМИ сообщили о том, что Литва лишила Анатолия Шария статуса политического беженца. Специально для "Сегодня" он эксклюзивно прокомментировал это решение.
- А в начале сентября даже появились сообщения в соцсетях, мол, разыскиваемого Шария видели в Киеве.
- В августе СНБО ввел санкции против Шария и его информресурса.