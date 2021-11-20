Сайт "Сегодня" дізнався, куди поділися фото Зеленського з пивом

На своїй сторінці в Instagram Зеленський не викладає фото з барів, тільки зі спортзалу / Колаж "Сьогодні"
Як вдалося з'ясувати "Сьогодні", автор неофіційних фотографій президента України Володимира Зеленського в одному з барів Києва не видаляла знімки. Однак і будь-хто більше не може їх побачити.
Що сталося
16 листопада у Instagram з'явилися знімки Володимира Зеленського та голови його офісу Андрія Єрмака, які у невимушеній атмосфері дивилися футбольний матч відбору на Чемпіонат світу 2022 року між збірними України і Боснії та Герцеговини.
Через день за посиланням на ці знімки висвічувалася табличка, що сторінка недоступна
Ми запитали володарку фото, які дуже швидко стали популярними, чому вони були видалені. Дівчина відповіла, що вона просто обмежила доступ до цих фотографій.
Знімки із Зеленським
- Коли президент Зеленський відпочивав у січні у Буковелі, він охоче фотографувався з гостями зимового курорту. Ці фотографії можна знайти у мережі у вільному доступі.
- Неофіційні фото президента іноді викладає і батько Зеленського на своїх сторінках у соцмережах.
- Аккаунт Олександра Зеленського, проіснував недовго. Нині він не працює.