Фігурант справи Семенченко: "Будував український Моссад"

Семену Семенченко загрожує до 8 років в'язниці / Колаж "Сьогодні"

СБУ закінчила досудове розслідування в кримінальному провадженні у справі екс-нардепа і колишнього комбата батальйону "Донбас" Семена Семенченка, а також ще проти восьми фігурантів справи.

Про це повідомила прес-служба СБУ .

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Офіційна версія

СБУ повідомляє, що Семена Семенченка звинувачують по

Реклама ч. 2, ч. 3 ст. 260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності);

ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

"На початку 2021 року СБУ викрила і припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої "приватної військової компанії". Її діяльність була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у т.ч. проти основ національної безпеки. За даними слідства, організаторами "компанії" були колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу як "позаштатний агент НАБУ"", – йдеться в повідомленні СБУ.

Повідомлення фігурантам справи, що розслідування закінчено / Фото Е.Шевченко

Думка обвинуваченого

Євген Шевченко написав на своїй сторінці в Фейсбук , чим саме займався командир батальйону "Донбас".

За його версією, Семен Семенченко створював в Україні аналог національної розвідувальної служби Ізраїлю "Моссад".

Справа Семенченко

СБУ викрила діяльність "приватної військової компанії" (до її складу входили понад 150 осіб). Силовики стверджують, що ця ПВК нібито готувала тяжкі злочини, зокрема спрямовані проти нацбезпеки країни.

У межах кримінального провадження підозри вручили екснардепу Семену Семенченку і Євгену Шевченку, відомому як "позаштатний агент НАБУ".

Також Семенченка і Шевченка підозрюють у контрабанді військових товарів з РФ.

26 липня Солом'янський районний суд Києва змінив запобіжний захід для екснардепа – замість цілодобового домашнього арешту знову відправив його в СІЗО. 8 вересня суд продовжив йому арешт на два місяці.