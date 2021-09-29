Фигурант дела Семенченко: "Строил украинский Моссад"

Семену Семенченко грозит до 8 лет тюрьмы / Коллаж "Сегодня"
СБУ закончила досудебное расследование в уголовном производстве по делу экс-нардепа и бывшего комбата батальона "Донбасс" Семена Семенченко, а также еще против восьми фигурантов дела.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Закрыл глаза и долго не открывал": Семенченко на 61-й день голодовки потерял сознание
Официальная версия
СБУ сообщает, что Семена Семенченко обвиняют по
- ч. 2, ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности);
- ч. 2 ст. 258 (террористический акт);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами);
- ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих госконтролю).
Семенченко снова отправили за решетку: новое решение суда
"В начале 2021 года СБУ разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". Ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности. По данным следствия, организаторами "компании" были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике как "внештатный агент НАБУ", – говорится в сообщении СБУ.
Мнение обвиняемого
Евгений Шевченко написал на своей странице в Фейсбуке, чем же именно занимался командир батальона "Донбасс".
По его версии, Семен Семенченко создавал в Украине аналог национальной разведывательной службы Израиля "Моссад".
СБУ сообщила о подозрении Семену Семенченко в организации обстрела телеканала "112 Украина"
Дело Семенченко
- СБУ разоблачила деятельность "частной военной компании" (в ее состав входили более 150 человек). Силовики утверждают, что эта ЧВК якобы готовила тяжкие преступления, в т. ч. направленные против нацбезопасности страны.
- В рамках уголовного производства подозрения вручили экс-нардепу Семену Семенченко и Евгению Шевченко, известному как "внештатный агент НАБУ".
- Также Семенченко и Шевченко подозревают в контрабанде военных товаров из РФ.
- 26 июля Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения для экс-нардепа – вместо круглосуточного домашнего ареста снова отправил его в СИЗО. 8 сентября суд продлил ему арест на два месяца.
- Экс-нардеп и бывший комбат батальона "Донбасс" Семен Семенченко из-за объявленной голодовки потерял сознание в СИЗО. Он не ест уже 61 день.