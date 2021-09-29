Фигурант дела Семенченко: "Строил украинский Моссад"

Семену Семенченко грозит до 8 лет тюрьмы / Коллаж "Сегодня"

СБУ закончила досудебное расследование в уголовном производстве по делу экс-нардепа и бывшего комбата батальона "Донбасс" Семена Семенченко, а также еще против восьми фигурантов дела.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Официальная версия

СБУ сообщает, что Семена Семенченко обвиняют по

ч. 2, ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности);

ч. 2 ст. 258 (террористический акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами);

ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих госконтролю).

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"В начале 2021 года СБУ разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". Ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности. По данным следствия, организаторами "компании" были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике как "внештатный агент НАБУ", – говорится в сообщении СБУ.

Сообщение фигурантам дела, что расследование закончено / Фото Е.Шевченко

Мнение обвиняемого

Евгений Шевченко написал на своей странице в Фейсбуке, чем же именно занимался командир батальона "Донбасс".

По его версии, Семен Семенченко создавал в Украине аналог национальной разведывательной службы Израиля "Моссад".

Дело Семенченко

СБУ разоблачила деятельность "частной военной компании" (в ее состав входили более 150 человек). Силовики утверждают, что эта ЧВК якобы готовила тяжкие преступления, в т. ч. направленные против нацбезопасности страны.

В рамках уголовного производства подозрения вручили экс-нардепу Семену Семенченко и Евгению Шевченко, известному как "внештатный агент НАБУ".

Также Семенченко и Шевченко подозревают в контрабанде военных товаров из РФ.

26 июля Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения для экс-нардепа – вместо круглосуточного домашнего ареста снова отправил его в СИЗО. 8 сентября суд продлил ему арест на два месяца.

Экс-нардеп и бывший комбат батальона "Донбасс" Семен Семенченко из-за объявленной голодовки потерял сознание в СИЗО. Он не ест уже 61 день.