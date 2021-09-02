Санкції проти "Північного потоку – 2" і агресія РФ – перші заяви після зустрічі Зеленського і Байдена

У Вашингтоні відбулася зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена / twitter.com/POTUS

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що на зустрічі з главою України Володимиром Зеленським підтвердив підтримку України перед обличчям агресії Росії, а також співпрацю з енергетичної безпеки.

Відповідне повідомлення з'явилося в Twitter Байдена через годину після зустрічі.

"Сьогодні під час зустрічі з президентом Зеленським я підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії, нашу тісну співпрацю в галузі енергетичної безпеки і наші спільні демократичні цінності", – написав глава Білого дому.

Тим часом український президент Володимир Зеленський заявив в коментарі кореспонденту "Україна 24" за підсумками зустрічі з Байденом, що в разі порушення прав України в енергетичному секторі – США будуть запроваджувати санкції .

"Є питання енергетичної безпеки і є деякі гарантії, про які говорив пан президент (Джо Байден. – Ред.) зі мною особисто. Він розуміє, що сьогодні це пріоритетне питання для України", – сказав він.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, зустріч президентів України і США тривала вдвічі більше запланованого .

"Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене і Ентоні Блінкена з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства", – зазначив Кулеба.

Як проходила зустріч

Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена почалася о 21:00 за Києвом 1 вересня в Білому домі.

Байден насамперед заявив про прихильність США суверенітету України на тлі загрози з боку Росії і зазначив, що хотів би відвідати Україну ще раз.

А Зеленський подякував главі Білого дому за надання двох мільйонів доз вакцин проти COVID-19 і військової допомоги в розмірі 60 млн доларів. Крім того, Байдену передали список з близько 450 полонених українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях Донбасу, Криму і в Росії.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська 31 серпня прибули в США з офіційним візитом.

Нагадаємо, після першого дня у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський заявив, що візит української делегації до Сполучених Штатів Америки проходить надзвичайно результативно.