Саакашвілі через 8 років прибув до Грузії – його готуються заарештувати

Саакашвілі може не довго бути на свободі. Колаж "Сьогодні"

Глава Виконавчого комітету реформ при президенті України, президент Грузії (2004-2013) Міхеїл Саакашвілі заявляє, що він уже прибув до Грузії.

Про це він написав у Facebook.

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"Доброго ранку Грузія. Вже з Грузії через вісім років", – повідомив він.

Але від грузинської влади поки немає офіційного підтвердження, чи дійсно Саакашвілі прилетів до Грузії, пише Інтерфакс-Україна. У МВС Грузії заявили, що не мають інформації про знаходження політика на грузинській території.

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Відзначимо, що напередодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що як тільки нога Саакашвілі ступить на грузинську землю, він буде арештований і направлений у в'язницю: "Саакашвілі заочно засуджений і заслуговує в'язниці, а його надія, що люди вийдуть і будуть захищати його, є помилковою".

Нагадаємо, що 2 жовтня в Грузії пройдуть місцеві вибори, на яких сам Саакашвілі пообіцяв не брати участі, але прилетів підтримати своїх соратників.

Чому Саакашвілі може бути заарештований у Грузії

У Грузії Саакашвілі є фігурантом декількох кримінальних справ. У січні 2018 року Тбіліський міський суд визнав колишнього президента Грузії винним у зловживанні службовим становищем і незаконному достроковому звільненні з ув'язнення колишніх чиновників МВС та засудив його до трьох років позбавлення волі.

У червні 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до 6 років позбавлення волі за організацію нападу на співробітника Об'єднаного грузинського банку Сандро Гиргвліані.

А в травні 2020 року вибухнув дипломатичний скандал між Україною і Грузією, навіть був відкликаний грузинський посол з Києва. Причиною цього стало призначення Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України. У Грузії тоді назвали нове призначення Саакашвілі неприйнятним, оскільки він на батьківщині заочно засуджений та оголошений у розшук. Однак у квітні цього року посол Теймураз Шарашенідзе повернувся до Києва і Грузія заявила про нормалізацію відносин з Україною.

Нагадаємо, рік тому Саакашвілі вже збирався повертатися до Грузії, коли в жовтні 2020-го там проходили парламентські вибори. Ось тільки його партія програла їх. Сам Саакашвілі навіть мітив на пост прем'єр-міністра Грузії.