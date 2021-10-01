Саакашвили спустя 8 лет прибыл в Грузию – его готовятся арестовать (видео)

Саакашвили может не долго быть на свободе. Коллаж "Сегодня"

Глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, президент Грузии (2004-2013) Михеил Саакашвили заявляет, что он уже прибыл в Грузию.

Об этом он написал в Facebook.

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"Доброе утро, Грузия. Уже из Грузии спустя восемь лет", – сообщил он.

Позже политик опубликовал видео, на котором говорит, что он сейчас находится в Батуми.

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Но от грузинских властей пока нет официального подтверждения, действительно ли Саакашвили прилетел в Грузию, пишет Интерфакс-Украина. В МВД Грузии заявили, что не располагают информацией о нахождении политика на грузинской территории.

Отметим, что накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что как только нога Саакашвили ступит на грузинскую землю, он будет арестован и направлен в тюрьму: "Саакашвили заочно осужден и заслуживает тюрьмы, а его надежда, что люди выйдут и будут защищать его, является ложной".

Напомним, что 2 октября в Грузии пройдут местные выборы, на которых сам Саакашвили пообещал не участвовать, но прилетел поддержать своих соратников.

Почему Саакашвили может быть арестован в Грузии

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. В январе 2018 года Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии виновным в злоупотреблении служебным положением и незаконном досрочном освобождении из заключения бывших чиновников МВД и приговорил его к трем годам лишения свободы.

В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы за организацию нападения на сотрудника Объединенного грузинского банка Сандро Гиргвлиани.

А в мае 2020 года вспыхнул дипломатический скандал между Украиной и Грузией, даже был отозван грузинский посол из Киева. Причиной этого стало назначение Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. В Грузии тогда назвали новое назначение Саакашвили неприемлемым, поскольку он на родине заочно осужден и объявлен в розыск. Однако в апреле этого года посол Теймураз Шарашенидзе вернулся в Киев и Грузия заявила о нормализации отношений с Украиной.

Напомним, год назад Саакашвили уже собирался возвращаться в Грузию, когда в октябре 2020-го там проходили парламентские выборы. Вот только его партия проиграла их. Сам Саакашвили даже метил на пост премьер-министра Грузии.