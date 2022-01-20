Віч-на-віч: Ердоган хоче влаштувати переговори Путіна і Зеленського наодинці

Володимир Путін, Реджеп Тайіп Ердоган, Володимир Зеленський. Колаж "Сьогодні" / Фото: Reuters
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запропонував організувати у себе в країні зустріч президентів України та Росії – Володимира Зеленського і Володимира Путіна – причому віч-на-віч.
"Атмосфера війни – цей психологічний стан засмучує нас, тому що ми є країною, яка має добрі відносини з обома сторонами. Наша надія полягає в тому, щоб влаштувати зустріч шановних Путіна і Зеленського, забезпечити зустріч віч-на-віч, лицем до лиця", – цитує слова Ердогана РІА Новости.
Турецький лідер повідомив, що має намір надалі підтримувати контакти з Путіним для забезпечення миру та стабільності у регіоні.
Як відомо, глава Туреччини приїде із візитом до України 3 лютого. Раніше він говорив про те, щоб прийняти у себе Путіна і Зеленського і провести переговори, але про зустріч "віч-на-віч" не згадувалося.
Що Ердоган говорив про Україну
- 26 листопада 2021 року Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що готовий стати посередником у врегулюванні конфлікту між Україною та Росією, який посилився через стягування російських військ біля кордону України.
- Також турецький лідер вважає, що вторгнення російських військ на територію України малоймовірне. Він упевнений, що Росія та Україна не наважаться на відкрите силове протистояння один з одним.
- У листопаді 2021 року радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у президента України Володимира Зеленського вітають бажання Ердогана стати посередником у конфлікті з РФ.
- Раніше "Сьогодні" розбиралися, навіщо Туреччині втручатися в українсько-російський конфлікт та чому Росії це не подобається.