Віч-на-віч: Ердоган хоче влаштувати переговори Путіна і Зеленського наодинці

Володимир Путін, Реджеп Тайіп Ердоган, Володимир Зеленський. Колаж "Сьогодні" / Фото: Reuters

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запропонував організувати у себе в країні зустріч президентів України та Росії – Володимира Зеленського і Володимира Путіна – причому віч-на-віч.

"Атмосфера війни – цей психологічний стан засмучує нас, тому що ми є країною, яка має добрі відносини з обома сторонами. Наша надія полягає в тому, щоб влаштувати зустріч шановних Путіна і Зеленського, забезпечити зустріч віч-на-віч, лицем до лиця", – цитує слова Ердогана РІА Новости.

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Турецький лідер повідомив, що має намір надалі підтримувати контакти з Путіним для забезпечення миру та стабільності у регіоні.

Як відомо, глава Туреччини приїде із візитом до України 3 лютого. Раніше він говорив про те, щоб прийняти у себе Путіна і Зеленського і провести переговори, але про зустріч "віч-на-віч" не згадувалося.

Що Ердоган говорив про Україну