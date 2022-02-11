Росія запевнила, що вторгнення в Україну не буде – британський міністр

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Голова Міністерства оборони Великої Британії Бен Воллес після переговорів у Москві з російським колегою Сергієм Шойгу висловив думку, що Росія не має наміру вторгатися в Україну.

Як повідомив на брифінгу британський міністр, Шойгу запевнив його, що Росія не нападе на Україну:

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"Шойгу та Герасимов – професіонали. Якщо вони кажуть, що Росія не вторгатиметься в Україну, я сприймаю це серйозно".

Військова допомога Україні

Воллес зазначив, що постачання Великою Британією зброї в Україну мають обмежений характер і потрібні виключно в оборонних цілях.

Він прокоментував можливість відправлення в Україну британських військових. За його словами, інформація, яка приписується джерелам у Міноборони Великої Британії, є некоректною. Міністр уточнив, що в Україну було відправлено невелику групу інструкторів, щоб навчити українських військових поводитися з надісланим оборонним озброєнням. Він запевнив, що британські військові незабаром повернуться додому.

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"Немає планів відправити 600 спецпризначенців або щось подібне до України", – зазначив Воллес.

Глава Міноборони Великої Британії зазначив, що його розмова з Шойгу "не була бесідою сліпого з глухим".

Також він додав, що Британія не заборонить своїм громадянам відвідувати Україну на тлі зростання російської загрози.

Бен Уоллес відвідав Москву / Фото: REUTERS

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Загроза російської агресії