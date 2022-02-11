Росія запевнила, що вторгнення в Україну не буде – британський міністр

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Голова Міністерства оборони Великої Британії Бен Воллес після переговорів у Москві з російським колегою Сергієм Шойгу висловив думку, що Росія не має наміру вторгатися в Україну.
Як повідомив на брифінгу британський міністр, Шойгу запевнив його, що Росія не нападе на Україну:
"Шойгу та Герасимов – професіонали. Якщо вони кажуть, що Росія не вторгатиметься в Україну, я сприймаю це серйозно".
Військова допомога Україні
Воллес зазначив, що постачання Великою Британією зброї в Україну мають обмежений характер і потрібні виключно в оборонних цілях.
Він прокоментував можливість відправлення в Україну британських військових. За його словами, інформація, яка приписується джерелам у Міноборони Великої Британії, є некоректною. Міністр уточнив, що в Україну було відправлено невелику групу інструкторів, щоб навчити українських військових поводитися з надісланим оборонним озброєнням. Він запевнив, що британські військові незабаром повернуться додому.
"Немає планів відправити 600 спецпризначенців або щось подібне до України", – зазначив Воллес.
Глава Міноборони Великої Британії зазначив, що його розмова з Шойгу "не була бесідою сліпого з глухим".
Також він додав, що Британія не заборонить своїм громадянам відвідувати Україну на тлі зростання російської загрози.
Загроза російської агресії
- Росія вже стягнула понад 100-тисячну армію до кордону з Україною.
- 12 січня було оприлюднено інтерактивну карту, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року.
- Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.
- Білорусь та Росія проводять спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Це викликає побоювання, що удару по Україні може бути завдано з території Білорусі. Росія активно стягувала військову техніку у цьому напрямку.