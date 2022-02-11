Россия заверила, что вторжения в Украину не будет – британский министр

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес после переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Шойгу высказал мнение, что Россия не собирается вторгаться в Украину.

Как сообщил на брифинге британский министр, Шойгу заверил его, что Россия не нападет на Украину:

Реклама

"Шойгу и Герасимов – профессионалы. Если они говорят, что Россия не будет вторгаться на Украину, я воспринимаю это серьёзно".

Военная помощь Украине

Уоллес отметил, что поставки Великобританией оружия в Украину носят ограниченный характер и нужны исключительно в оборонительных целях.

Он прокомментировал возможность отправки в Украину британских военных. По его словам, информация, приписываемая источникам в Минобороны Великобритании, является некорректной. Министр уточнил, что в Украину была отправлена небольшая группа инструкторов, чтобы научить украинских военных обращаться с присланным оборонительным вооружением. Он заверил, что британские военные скоро вернутся домой.

Реклама

"Нет планов отправить 600 спецназовцев или что-то в этом роде в Украину", – отметил Уоллес.

Глава Минобороны Великобритании отметил, что его разговор с Шойгу "не был беседой слепого с глухим".

Также он добавил, что Великобритания не запретит своим гражданам посещать Украину на фоне роста российской угрозы.

Бен Уоллес посетил Москву / Фото: REUTERS

Реклама

Угроза российской агрессии