Россия заверила, что вторжения в Украину не будет – британский министр

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Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес после переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Шойгу высказал мнение, что Россия не собирается вторгаться в Украину.
Как сообщил на брифинге британский министр, Шойгу заверил его, что Россия не нападет на Украину:
"Шойгу и Герасимов – профессионалы. Если они говорят, что Россия не будет вторгаться на Украину, я воспринимаю это серьёзно".
Военная помощь Украине
Уоллес отметил, что поставки Великобританией оружия в Украину носят ограниченный характер и нужны исключительно в оборонительных целях.
Он прокомментировал возможность отправки в Украину британских военных. По его словам, информация, приписываемая источникам в Минобороны Великобритании, является некорректной. Министр уточнил, что в Украину была отправлена небольшая группа инструкторов, чтобы научить украинских военных обращаться с присланным оборонительным вооружением. Он заверил, что британские военные скоро вернутся домой.
"Нет планов отправить 600 спецназовцев или что-то в этом роде в Украину", – отметил Уоллес.
Глава Минобороны Великобритании отметил, что его разговор с Шойгу "не был беседой слепого с глухим".
Также он добавил, что Великобритания не запретит своим гражданам посещать Украину на фоне роста российской угрозы.
Угроза российской агрессии
- Россия уже стянула более чем 100-тысячную армию к границе с Украиной.
- 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, выявленных западными СМИ в ноябре 2021 года.
- Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.
- Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении.