Росія виводила гроші до Лондона – Зеленський здав путінський режим

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Історично великі гроші виводилися з Росії, а також із країн колишнього Радянського Союзу

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, яку транслює телеканал "Україна 24", відповівши на питання про те, чи є Лондон центром відмивання російських грошей.

Реклама

"Люди, чиї гроші там відмиваються, як ви сказали, відмиваються не тільки в цій столиці, а й у всіх столицях, де є дорога нерухомість, той чи інший бізнес. Історично великі гроші виводилися як з Росії, так і з країн колишнього Радянського Союзу. Це стосується і України, Білорусі, Казахстану", – сказав він.

Україна бореться

За його словами, олігархи – це "сторінка, яка з'явилася в історії пострадянського життя".

"Так, він був. Ми активно боремося з цим процесом – і ми маємо непогані результати. Якби не пріоритетні зараз ризики щодо можливої ескалації – це був би для мене пріоритет номер 1. Тому зараз це пріоритет номер 3 – після ескалації та економіки", – заявив президент.

Зеленський також зазначив, що не зовсім розуміє, чим може допомогти Лондону:

"Мені здається, що це питання внутрішнього характеру щодо Великої Британії. Це їх відповідні внутрішні рішення", – сказав він.

Реклама

Також президент України в інтерв'ю журналістам розповів, що Україна має потужну армію і здатна себе захистити від російської агресії.

Потрібно діяти без паніки, у нас потужна армія, треба її озброювати. Потужна економіка дає можливість покращувати озброєння, збільшувати зарплати військовим. Сьогодні ситуація така, що ми повністю довіряємо нашій армії, це не новачки, це не якісь там хлопчики. Це серйозна армія", – сказав він.

Читайте також: