"Що вам не дають?": CNN прямо запитав Зеленського про розмови з Байденом

Президент України розповів, чого країна чекає від США та НАТО

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україні найбільше потрібно від США та чого вона не отримала для стримування Росії. Він відповідав на запитання кореспондента CNN на зустрічі з іноземними журналістами.

"Ви самі все бачите, що ми хочемо миру, але готові захищати державу, ми маємо що захищати, тому я детально обговорював деталі з Байденом. Питання санкцій – не лише питання президента США, інші держави говорять про це, щоб не допустити ескалації. Ми говоримо про гарантії безпеки", – сказав Зеленський.

Реклама

Він також заявив, що Україні потрібна конкретика від НАТО.

"Друге питання – рівень нашої армії, незважаючи на те, чи будемо ми в НАТО чи ні. Ми маємо це робити. Та якщо ми не в НАТО – ми захищаємо самі себе. І коли ти віч-на-віч з Росією – питання, що таке санкції і навіщо вони", – сказав президент.

Що ще сказав Зеленський

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав 28 січня велике інтерв'ю представникам іноземних ЗМІ.