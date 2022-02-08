Росія продовжує перекидання військ: тривожні дані від Пентагону

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство оборони США не має розвідувальних даних щодо точної дати ймовірного повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте Кремль не припиняє перекидати війська до українського кордону.

Про це на брифінгу 7 лютого заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

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"У нас немає остаточних даних, що саме Путін запланував робити з військами на кордоні з Україною. Ми не маємо точної дати, коли він захоче розгорнути повномасштабний наступ на Україну", – сказав він.

Як зазначив Кірбі, він не знає, що замислив Путін.

"Але наша розвідка зауважила, що на вихідних Росія продовжувала додатково нарощувати ті війська, які вже розташовані вздовж кордонів України. Насамперед вони посилювали матеріально-технічне забезпечення та логістику постачання на полігонах так, щоб ці війська могли перебувати в польових умовах протягом тривалого проміжку часу", – заявив представник Пентагону.

За його словами, Росія збирає поблизу України бойові групи з різних родів та видів військ, а також налагоджує повноцінні засоби комунікації та постачання амуніції, боєприпасів та продовольства.

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У США вважають, що росіяни не хочуть війни

Експосол США в Україні Вільям Тейлор вважає, що вторгнення армії РФ в Україну може призвести до дестабілізації всередині Росії, оскільки її громадяни не підтримують війну.

"Є ознаки того, що російський народ, громадяни Росії не підтримують агресію, не підтримують вторгнення. У Росії може статися дестабілізація, спричинена цією непопулярною війною проти України", – заявив дипломат.

/ Фото: Посольство США в Україні

Загроза повномасштабної війни з Росією

Останнім часом дедалі частіше лунають заяви, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ .

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У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що із двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетні комплекси; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до кордонів України.

Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.