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Оце так поворот. Росія звинуватила Україну у територіальних претензіях

Марія Дмитренко
27 жовтня, 13:20
У Кремлі відреагували на заяву Зеленського про повернення тимчасово окупованого Криму

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на вчорашню заяву президента України Володимира Зеленського про те, що окупований Крим згодом повернеться. Він звинуватив нашу країну у територіальних претензіях.

Про це Пєсков заявив під час брифінгу, передає РБК Україна.

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"Безумовно, заява про повернення Криму в даний час є нічим іншим, як заявою про територіальні претензії до Російської Федерації. Подібні заяви можуть мати негативні наслідки. Що стосується "скіфського золота", то належить проаналізувати судові перспективи і виконати юридичні процедури, які можливі для продовження процесу", – сказав він.

Окупація Криму Росією

  • У лютому 2014 року в Криму з'явилися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Влада РФ спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
  • 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
  • Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали результати голосування на "референдумі". Президент РФ Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.
  • Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
  • Росія заперечує анексію півострова та називає це "відновленням історичної справедливості".
  • Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Раніше ми повідомляли, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про велику перемогу над Росією.

Також нагадаємо, Кремль не хоче віддавати скіфське золото Україні – буде ще один суд.

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