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Росія може атакувати Україну з півдня – чи готуватися до війни найближчим часом

Богдан Приходько
22 вересня, 06:05
Українська армія повинна бути готова до будь-якого сценарію

Сергій Наєв: Росія може перейти до бойових дій в будь-який зручний для російського керівництва час. Фото: колаж "Сьогодні"

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що Росія може в будь-який час перейти до бойових дій на півдні України. Сайт "Сьогодні" поговорив з військовими експертами і з'ясував, наскільки реальна загроза великої війни України та Росії.

Небезпечний фактор

З огляду на нарощування Росією військового потенціалу навколо України та проведення спільних з Білоруссю навчань "Захід-2021" загроза повномасштабного вторгнення на територію України зберігається. Про це заявив генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю РБК-Україна, опублікованому в понеділок, 20 вересня.

"Найбільш небезпечним фактором слід вважати максимальне наближення районів проведення навчань до кордонів України. Іншим небезпечним фактором вбачається імітація або демонстрація повернення російських підрозділів у пункти постійної дислокації після завершення навчань і приховане створення угруповань на території Білорусі. Нині ознак створення противником наступальних угруповань військ не виявлено, але ми передбачаємо різні варіанти розвитку ситуації. РФ у будь-який час може перейти до бойових дій на півдні України", – сказав Наєв.

Водночас генерал сумнівається, що повномасштабне вторгнення російської армії почнеться найближчим часом.

"Воєнні загрози з боку РФ на півдні України з кожним роком тільки зростають. Сказати, що є прямі ознаки того, що Росія найближчим часом почне воєнну агресію, не можна. Однак стрімка мілітаризація окупованого Криму і створення надпотужної військової бази лише посилюють загрози національній безпеці України у військовій сфері. Крім того, досвід 2014 року свідчить про те, що РФ може перейти до реальних бойових дій у будь-який зручний для російського керівництва час", – говорить він.

Сергій Наєв: "Воєнні загрози з боку РФ на півдні України з кожним роком тільки зростають" / Фото: Facebook

Україна повинна бути готова до будь-якого сценарію

Про те, що українська армія повинна бути готова до будь-якого сценарію, говорить "Сьогодні" й колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ексглава Штабу АТО генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Спільні російсько-білоруські навчання" Захід-2021 "- це велике скупчення військ у Білорусі, яке є загрозою Україні, Польщі та країнам Балтії. Не можна виключати ймовірність масштабного вторгнення", – підкреслює він.

Ігор Романенко: "Не можна виключати ймовірність масштабного вторгнення в Україну" / Фото: Facebook

Потенційна загроза

Військовий експерт Олег Стариков вважає, що найближчим часом вторгнення Росії в Україну не відбудеться.

"Є такі поняття, як потенційна загроза і реальна загроза. Нині існує потенційна. Я не бачу передумов для того, щоб говорити про реальну загрозу", – пояснює він у коментарі "Сьогодні".

Олег Стариков: "Є потенційна загроза і реальна загроза. Нині існує потенційна" / Фото: Facebook

Війна приведе до краху економіки РФ

Військовий експерт полковник запасу Олег Жданов також упевнений, що військового вторгнення в Україну не варто очікувати найближчим часом.

"Про вторгнення мови бути не може. Росії не вистачає для цього економічних ресурсів. Якщо почнеться війна, країни – члени ООН припинять з країною-агресором всі торгові відносини. Це буде крахом російської економіки", – пояснює Жданов.

Залякування Заходу

Експерт додав, що навчання "Захід-2021" проводилися з метою демонстрації сили і залякування насамперед Заходу, а потім уже України.

"Позиції Росії в очах світової спільноти значно ослабли після навчань НАТО в Чорному морі Sea Breeze-2021 й інциденту з британським есмінцем Defender. Тепер Путіну потрібно було показати, що Росія сильніша за Альянс. Тому навчання проходили уздовж кордону з Польщею", – говорить Жданов.

Олег Жданов: війна буде крахом російської економіки / Фото: Facebook

Військовий не повинен бути політиком

На думку Олега Старикова, заяви командувача Об'єднаних сил про загрозу нападу Росії є швидше політичними.

"Дуже погано, коли військові займаються політикою, а не підготовкою особового складу. Заяви про погрози повинна робити заступниця міністра оборони Ганна Маляр, але вона мовчить. Завдання Наєва – готуватися до оборони, перевіряти військові частини і вирішувати інші військові питання, а не створювати собі імідж політика", – підсумував Стариков.

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Також ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.

8 вересня бойовики вдарили по мирних жителях у Мар'їнці й мало не рознесли житловий будинок.

9 вересня ворог обстріляв з важкого озброєння залізницю неподалік станції Скотувата, поблизу Верхньоторецького. Працівників станції і пасажирів терміново евакуювали.

Крім того, новини "Сьогодні" інформували, що напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти масово паспортизували жителів ОРДЛО. Більшість "паспортизованих", за задумом окупантів, повинні віддати голоси за "Єдину Росію".

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