Россия может атаковать Украину с юга – готовиться ли к войне в ближайшее время

Сергей Наев: Россия может перейти к боевым действиям в любое удобное для российского руководства время. Фото: коллаж "Сегодня"

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что Россия может в любое время перейти к боевым действиям на юге Украины. Сайт "Сегодня" поговорил с военными экспертами и выяснил, насколько реальна угроза большой войны Украины и России.

Опасный фактор

Учитывая наращивание Россией военного потенциала вокруг Украины и проведение совместных с Беларусью учений "Запад-2021", угроза полномасштабного вторжения на территорию Украины сохраняется. Об этом заявил генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью РБК-Украина, опубликованном в понедельник, 20 сентября.

"Наиболее опасным фактором следует считать максимальное приближение районов проведения учений к границам Украины. Другим опасным фактором усматривается имитация или демонстрация возвращения российских подразделений в пункты постоянной дислокации после завершения учений и скрытое создание группировок на территории Беларуси. Сейчас признаков создания противником наступательных группировок войск не обнаружено, но мы предусматриваем различные варианты развития ситуации. РФ в любое время может перейти к боевым действиям на юге Украины", – сказал Наев.

В то же время генерал сомневается, что полномасштабное вторжение российской армии начнется в ближайшее время.

"Военные угрозы со стороны РФ на юге Украины с каждым годом только растут. Сказать, что есть прямые признаки того, что Россия в ближайшее время начнет военную агрессию, нельзя. Однако стремительная милитаризация оккупированного Крыма и создание сверхмощной военной базы лишь усиливают угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере. Кроме того, опыт 2014 года свидетельствует о том, что РФ может перейти к реальным боевым действиям в любое удобное для российского руководства время", – говорит он.

Сергей Наев: "Военные угрозы со стороны РФ на юге Украины с каждым годом только растут" / Фото: Facebook

Украина должна быть готова к любому сценарию

О том, что украинская армия должна быть готова к любому сценарию, говорит "Сегодня" и бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава Штаба АТО генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Совместные российско-белорусские учения "Запад-2021" – это большое скопление войск в Беларуси, которое является угрозой Украине, Польше и странам Балтии. Нельзя исключать вероятность масштабного вторжения", – подчеркивает он.

Игорь Романенко: "Нельзя исключать вероятность масштабного вторжения в Украину" / Фото: Facebook

Потенциальная угроза

Военный эксперт Олег Стариков считает, что в ближайшее время вторжения России в Украину не произойдет.

"Есть такие понятия, как потенциальная угроза и реальная угроза. Сейчас существует потенциальная. Я не вижу предпосылок для того, чтобы говорить о реальной угрозе", – объясняет он в комментарии "Сегодня".

Олег Стариков: "Есть потенциальная угроза и реальная угроза. Сейчас существует потенциальная" / Фото: Facebook

Война приведет к краху экономики РФ

Военный эксперт полковник запаса Олег Жданов также уверен, что военного вторжения в Украину не стоит опасаться в ближайшее время.

"О вторжении речи быть не может. России не хватает для этого экономических ресурсов. Если начнется война, страны – члены ООН прекратят со страной-агрессором все торговые отношения. Это будет крахом российской экономики", – объясняет Жданов.

Запугивание Запада

Эксперт добавил, что учения "Запад-2021" проводились с целью демонстрации силы и запугивания в первую очередь Запада, а потом уже Украины.

"Позиции России в глазах мирового сообщества значительно ослабли после учений НАТО в Черном море Sea Breeze-2021 и инцидента с британским эсминцем Defender. Теперь Путину нужно было показать, что Россия сильнее Альянса. Поэтому учения проходили вдоль границы с Польшей", – говорит Жданов.

Олег Жданов: война будет крахом российской экономики / Фото: Facebook

Военный не должен быть политиком

По мнению Олега Старикова, заявления командующего Объединенными силами об угрозе нападения России являются скорее политическими.

"Очень плохо, когда военные занимаются политикой, а не подготовкой личного состава. Заявления об угрозах должна делать замминистра обороны Анна Маляр, но она молчит. Задача Наева – готовиться к обороне, проверять воинские части и заниматься прочими военными вопросами, а не создавать себе имидж политика", – подытожил Стариков.

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